С 11 по 13 ноября электрички в Сочи изменят расписание
Расписание и маршруты следования нескольких пригородных поездов на территории Сочи изменятся на три дня ‒ с 11 по 13 ноября
Как сообщает перевозчик, компания «Кубань Экспресс-Пригород», маршруты и расписание изменятся «по техническим причинам».
Приводим полный список изменений в маршрутах, запланированных на 11-13 ноября 2024 г.:
11 ноября:
Отправление со ст. Туапсе в 13:20 (вместо 13:11), Шепси 13:33-13:34, Спутник 13:40, рзд. Водопадный 13:51-13:52, Мамедова Щель 13:58, Лазаревская 14:04-14:05, Чемитоквадже 14:17-14:18, Якорная Щель 14:33-14:34, Вардане 14:41, Лоо 14:48-14:49, Дагомыс 14:59-15:03, далее без изменений, прибытие на ст. Аэропорт в 16:.27.
11 ноября
Будет ходить только до Дагомыса. Отправление со ст. Аэропорт в 04:29, Адлер 04:38-04:.39, Известия 04:44, Хоста 04:50-04:51, Мацеста 05:01-05:02, Сочи 05:12-05:14, Мамайка 05:23, прибытие на ст. Дагомыс в 05:34.
11 ноября
Отправление со ст. Туапсе в 20:24 (без изменений), до ст. Якорная Щель следует без изменений, далее: Лоо 22:25-22:26, Дагомыс 22:34-22:39, Мамайка 22:43, Сочи 22:54-22:56, Мацеста 23:07-23:11, Хоста 23:21-23:22, далее без изменений, прибытие на ст. Аэропорт в 23:45.
11, 12 и 13 ноября
Отправление со ст. Аэропорт в 17:17 (без изменений), до ст. Лазаревская следует без изменений, далее: Лазаревская 20:02-20:13 (+10 мин), Мамедова Щель 20:18, Аше 20:21, рзд. Водопадный 20:25-20:26, Голубая дача 20:28, Смена 20:30, Дружба 20:33, Макопсе 20:36, Спутник 20:42, Магри 20:47, Шепси 20:50-20:51, прибытие на ст. Туапсе в 21:04 (+10 мин).
11 ноября
Будет идти не из Лазаревской, а из Дагомыса. Отправление со ст. Дагомыс в 06:50, прибытие на ст. Роза Хутор в 08:40.
11 ноября
Отправление со ст. Имеретинский курорт в 03:49 (ранее на 2 мин), Олимпийская деревня 03:53-03:54, Адлер 04:02-04:03, Известия 04:09, Хоста 04:16-04:17, Мацеста 04:24-04:28, Сочи 04:39-04:42, Мамайка 04:51, ОП 73 км 04:56, Дагомыс 05:00-05:01, Уч-Дере 05:04, Горный Воздух 05:09, Лоо 05:13-05:14, Лесная 05:18, Вардане 05:22, Совхоз 05:26, Якорная Щель 05:33-05:36, до ст. Лазаревская следует без изменений, далее: Лазаревская 06:13-06:14, Мамедова Щель 06:20, Аше 06:24, Водопадный 06:26-06:27, Голубая Дача 06:29, Смена 06:31, Дружба 06:34, Макопсе 06:37, Спутник 06:43, Магри 06:48, Шепси 06:51-06:55, далее без изменений, прибытие на ст. Туапсе в 07:13.
12 ноября
Отправление со ст. Имеретинский курорт в 03:41 (ранее на 10 мин), Олимпийская деревня 03:45-03:46, Адлер 03:54-03:55, Известия 04:01, Хоста 04:08-04:09, Мацеста 04:19-04:20, Сочи 04:31-04:34, Мамайка 04:43, ОП 73 км 04:48, Дагомыс 04:52-04:53, Уч-Дере 04:56, Горный Воздух 05:01, Лоо 05:05-05:16, далее без изменений, прибытие на ст. Туапсе в 07:13.
11 ноября
Отправление со ст. Имеретинский курорт в 06:33, до ст. Сочи следует без изменений, далее: Мамайка 07:42, ОП 73 км 07:47, Дагомыс 07:51-07:54, Уч-Дере 07:57, Горный Воздух 08:02, Лоо 08:06-08:07, Лесная 08:11, Вардане 08:15, Совхоз 08:19, Якорная Щель 08:24-08:25, Лазурный берег 08:30, Головинка 08:33, Чемитоквадже 08:43-08:53, ВВС 08:56, Волконская 08:59, Солоники 09:04, Лазаревская 09:12-09:27, Мамедова Щель 09:32, Аше 09:36, Водопадный 09:40-09:41, Голубая дача 09:43, Смена 09:46, Дружба 09:50, Макопсе 09:53, Спутник 10:00, Магри 10:05, Шепси 10:07-10:08, Дедеркой 10:11, Южный 10:15, Гизель-Дере 10:18, Весна 10:21, прибытие на ст. Туапсе в 10:26 (вместо 10:06).
12 ноября
Отправление со ст. Имеретинский курорт в 06:33, до рзд. Водопадный следует без изменений, далее: Водопадный 09:22-09:42 (+19 минут), Голубая дача 09:45, Смена 09:49, Дружба 09:51, Макопсе 09:54, Спутник 10:00, Магри 10:06, Шепси 10:10-10:11, Дедеркой 10:14, Южный 10:18, Гизель-Дере 10:21, Весна 10:24, прибытие на ст. Туапсе в 10:29 (+23).
11 ноября
Отправление со ст. Имеретинский курорт в 09:35, до ст. Сочи следует без изменений, далее: Мамайка 10:50, ОП 73 км 10.54, Дагомыс 10:59-11:08, Горный воздух 11:16, Лоо 11:20-11:23, Лесная 11:27, Вардане 11:31, Совхоз 11:36, Якорная Щель 11:42-11:56, Лазурный берег 12:03, Головинка 12:06, Чемитоквадже 12:15-12:16, ВВС 12:19, Волконская 12:21, Солоники 12:26, Лазаревская 12:35-12:38, Аше 12:46, Водопадный 12:50-12:51, Голубая дача 12:53, Смена 12:55, Дружба 12:58, Макопсе 13:01, Магри 13:12, Шепси 13:15-13:16, Дедеркой 13:19, Южный 13:23, Гизель-Дере 13:26, Весна 13:29, прибытие на ст. Туапсе в 13:34.
11 ноября
Отправление со ст. Туапсе в 11:58 (ранее на 27 мин), Гизель-Дере 12:04, Дедеркой 12:08, Шепси 12:13-12:27, Магри 12:31, Спутник 12:36, Макопсе 12:40, Дружба 12:42, Смена 12:44, Голубая дача 12:47, Водопадный 12:51-12:52, Мамедова Щель 12:58, Лазаревская 13:04-13:05, Чемитоквадже 13:16-13:17, Якорная Щель 13:32-13:33, Лоо 13:45-13:47, Горный воздух 13:51, Уч-Дере 13:55, Дагомыс 13:59-14:00, Мамайка 14:08, Сочи 14:18-14:38, Мацеста 14:47-14:48, далее без изменения, прибытие на ст. Имеретинский курорт в 15:27.
11 ноября
Отправление со ст. Имеретинский курорт в 15:55 (без изменений), до ст. Сочи следует без изменений, далее: Мамайка 17:08, ОП 73 км 17:14, Дагомыс 17:18-17:28, Горный воздух 17:36, Лоо 17:40-17:41, Лесная 17:45, Вардане 17:49, Совхоз 17:53, Якорная Щель 18:00-18:01, Лазурный берег 18:06, Головинка 18:09, Чемитоквадже 18:19-18:24, далее без изменений, прибытие на ст. Туапсе в 19:39.
11, 12 и 13 ноября
Отправление со ст. Имеретинский курорт в 18:23 (без изменений), до ст. Якорная Щель следует без изменений, далее: Якорная Щель 20:23-20:24, Лазурный берег 20:28, Головинка 20:31, Чемитоквадже 20:42-20:43, ВВС 20:46, Волконская 20:48, Солоники 20:53, Лазаревская 21:01-21:02, Аше 21:10, рзд. Водопадный 21:14-21:15, Голубая дача 21:17, Смена 21:19, Дружба 21:22, Макопсе 21:25, Спутник 21:31, Магри 21:34, Шепси 21:38-21:39, Дедеркой 21:49, Южный 21:53, прибытие на ст. Туапсе в 22:00 (вместо 22:03).
11 ноября
Отправление со ст. Туапсе в 18:21 (без изменений), до рзд. Водопадный следует без изменений, далее: Аше 19:08, Лазаревская 19:17-19:26, Солоники 19:33, Волконская 19:37, ВВС 19:39, Чемитоквадже 19:43-19:44, Головинка 19:53, Лазурный берег 19:56, Якорная Щель 20:02-20:03, Совхоз 20:06, Вардане 20:11, Лесная 20:15, Лоо 20:20-20:22, Горный воздух 20:26, Уч-Дере 20:31, Дагомыс 20:34-20:39, ОП 73 км 20:42, Мамайка 20:54, Сочи 21:03-21:30, далее без изменений, прибытие на ст. Имеретинский курорт в 22:20.
Напомним, что с 8 по 10 ноября пригородные поезда в Адлер вообще не ходили в связи с проведением форума «Россия ‒ Африка», а к Новому году ожидается повышение тарифов на такси на 20%.