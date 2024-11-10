С 11 по 13 ноября электрички в Сочи изменят расписание

№6802 «Имеретинский Курорт ‒ Туапсе» (обычно отправляется в 03:51)

11 ноября

Отправление со ст. Имеретинский курорт в 03:49 (ранее на 2 мин), Олимпийская деревня 03:53-03:54, Адлер 04:02-04:03, Известия 04:09, Хоста 04:16-04:17, Мацеста 04:24-04:28, Сочи 04:39-04:42, Мамайка 04:51, ОП 73 км 04:56, Дагомыс 05:00-05:01, Уч-Дере 05:04, Горный Воздух 05:09, Лоо 05:13-05:14, Лесная 05:18, Вардане 05:22, Совхоз 05:26, Якорная Щель 05:33-05:36, до ст. Лазаревская следует без изменений, далее: Лазаревская 06:13-06:14, Мамедова Щель 06:20, Аше 06:24, Водопадный 06:26-06:27, Голубая Дача 06:29, Смена 06:31, Дружба 06:34, Макопсе 06:37, Спутник 06:43, Магри 06:48, Шепси 06:51-06:55, далее без изменений, прибытие на ст. Туапсе в 07:13.

12 ноября

Отправление со ст. Имеретинский курорт в 03:41 (ранее на 10 мин), Олимпийская деревня 03:45-03:46, Адлер 03:54-03:55, Известия 04:01, Хоста 04:08-04:09, Мацеста 04:19-04:20, Сочи 04:31-04:34, Мамайка 04:43, ОП 73 км 04:48, Дагомыс 04:52-04:53, Уч-Дере 04:56, Горный Воздух 05:01, Лоо 05:05-05:16, далее без изменений, прибытие на ст. Туапсе в 07:13.