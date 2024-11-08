В Краснодарском крае такси подорожало на 11%. К Новому году цены могут повыситься на 20%

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2024 году средняя поездка в такси в Краснодарском крае стоила 561 рубль. Тариф будет повышаться

8 ноября пресс-служба Союза транспортников Кубани сообщила, что за 2024 год средний чек на такси в Краснодарском крае составил 561 рубль. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Эксперты заявили, что предпосылок для снижения цен в регионе нет:

«Цены на такси продолжат расти: в условиях дефицита водителей и новых требований к страхованию перевозчики будут вынуждены повышать цены. В холодное время года цены могут вырасти еще больше. Зимой спрос на такси растет, что усиливает тенденцию к повышению цен. Высокие цены на ОСАГО, ремонт и топливо: эти факторы также влияют на стоимость услуг такси».

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В Союзе транспортников отметили, что Минтранс может приостановить действие разрешений у перевозчиков, не оформивших ОСГОП. Крупные таксопарки будут вынуждены в короткий срок выделить средства для приобретения страховых полисов. Мелкие перевозчики могут не знать о новых правилах или не понимать, почему следует вкладывать средства в эту статью расхода.

ОСГОП — это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозках.

7 ноября руководитель пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерина Киселева рассказала KubanPress, что на Кубани с прошлого года тарифы на услуги такси увеличились на 25%. По прогнозам, к Новому году стоимость может вырасти еще на 20%.

Киселева назвала СМИ те же причины скачка цен в такси региона.

Напомним, что в 2024 году в России 75% таксистов не получили разрешения на работу, так как не выполнили новые требования.

Как писали Юга.ру, в российских городах могут запустить канатное такси.

Автомобили Дороги Краснодар ОСАГО Страхование Такси Транспорт Цены

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