Прямые «Ласточки» из Краснодара до аэропорта Сочи, Имеретинского курорта и «Розы хутор» отменят на три дня

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На время проведения форума «Россия — Африка» в Сочи на Черноморском побережье изменят расписание «Ласточек»

Пресс-служба СКЖД сообщила, что 8, 9 и 10 ноября пригородные поезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревского и Лоо будут ходить по укороченному маршруту только до станции «Сочи».

Далее на железнодорожном вокзале курорта пассажиры, пройдя через пункт досмотра, смогут пересесть на электропоезда Сочи — Имеретинский Курорт, Сочи — Аэропорт Сочи, Сочи — Роза Хутор.

РЖД запустили двухэтажный поезд Москва — Новороссийск:

Изменение расписания «Ласточек» связано с проведением в Сочи форума «Россия — Африка».

В СКЖД пассажиров попросили заранее планировать маршрут с учетом досмотра и пересадкой на другой электропоезд по станции «Сочи». Это может занять до 30 минут.

  • © Скриншот с сайта РЖД ticket.rzd.ru
    © Скриншот с сайта РЖД ticket.rzd.ru

Как писали Юга.ру, РЖД планирует запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум.

Дороги Железная дорога Краснодар Поезда РЖД Роза Хутор Сочи Транспорт Туапсинский район

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