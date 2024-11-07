Прямые «Ласточки» из Краснодара до аэропорта Сочи, Имеретинского курорта и «Розы хутор» отменят на три дня

На время проведения форума «Россия — Африка» в Сочи на Черноморском побережье изменят расписание «Ласточек»

Пресс-служба СКЖД сообщила, что 8, 9 и 10 ноября пригородные поезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревского и Лоо будут ходить по укороченному маршруту только до станции «Сочи».



Далее на железнодорожном вокзале курорта пассажиры, пройдя через пункт досмотра, смогут пересесть на электропоезда Сочи — Имеретинский Курорт, Сочи — Аэропорт Сочи, Сочи — Роза Хутор.

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Изменение расписания «Ласточек» связано с проведением в Сочи форума «Россия — Африка».



В СКЖД пассажиров попросили заранее планировать маршрут с учетом досмотра и пересадкой на другой электропоезд по станции «Сочи». Это может занять до 30 минут.

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