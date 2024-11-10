Футбольную трансляцию покажут вечером в парке «Краснодар»

Прямой эфир футбольного матча «Рубина» с «Краснодаром» можно будет посмотреть 14 ноября в амфитеатре парка «Краснодар»

Выездную игру ФК «Краснодар» против казанского «Рубина» можно будет бесплатно посмотреть вечером 14 ноября. Как сообщает телеграм-канал парка «Краснодар», игру покажут в зеленом амфитеатре. Сам матч начинается в 19:45, но развлекательная программа (викторина и интерактивные конкурсы с подарками) начнется часом раньше, в 18:45.

ФК «Краснодар» после 14 туров Российской премьер-лиги идёт на первом месте с 36 очками, опережая «Зенит» на 3 очка. «Быки» выиграли 11 последних матчей чемпионата ‒ это рекордная для клуба победная серия. А нападающих краснодарской команды Джон Кордоба был признан лучшим игроком чемпионата по итогам октября.