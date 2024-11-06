Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком Российской футбольной премьер-лиги в октябре

До Кордобы лучшим игроком месяца в РПЛ признавали только одного представителя «быков». Контракт с футболистом ФК «Краснодар» продлил до 2027 года

Кордоба в октябре сыграл в трех матчах, на встрече с «Химками» он оформил дубль и отдал голевую. Также игрок отличился в матче с «Крыльями Советов», его гол футбольные эксперты называют «феноменальным».

Как проходит голосование. Участвуют эксперты РПЛ, комментаторы и болельщики. Для победы претендент должен победить минимум в двух голосованиях. В случае равенства лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

«Лучший игрок своей команды. Он сейчас находится в огне, на кураже», — отметил один из экспертов РПЛ Андрей Аршавин.

«Кордоба не только забивает такие немыслимые голы, как в Самаре, но и тащит игру «Краснодара» на себе. Так было, например, против «Спартака», когда Джон голов не забил, но при этом был очень полезен в борьбе, и скорее всего, «Спартак» даже подстраивал схему, чтобы его сдержать. Поэтому Кордоба — лучший игрок месяца, и как бы он ни стал лучшим игроком всего чемпионата с такой игрой», — добавил комментатор Тимур Журавель.

В РПЛ напомнили, что до Джона Кордобы лучшим игроком месяца в лиге признавали только одного представителя «Краснодара» — Эдуарда Сперцяна в октябре 2023 года.

5 ноября ФК «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Джоном Кордобой до 30 июня 2027 года. Ранее спортивные СМИ писали, что футболиста хотел забрать московский «Спартак», им также интересовался петербургский «Зенит».