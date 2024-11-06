Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком Российской футбольной премьер-лиги в октябре

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/12181
    © Скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/12181

До Кордобы лучшим игроком месяца в РПЛ признавали только одного представителя «быков». Контракт с футболистом ФК «Краснодар» продлил до 2027 года

6 ноября пресс-служба РПЛ сообщила, что форварда ФК «Краснодар» Джона Кордоба признали лучшим игроком месяца. За футболиста проголосовали все эксперты Российской премьер-лиги и большинство комментаторов. 

Как проходит голосование. Участвуют эксперты РПЛ, комментаторы и болельщики. Для победы претендент должен победить минимум в двух голосованиях. В случае равенства лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

Кордоба в октябре сыграл в трех матчах, на встрече с «Химками» он оформил дубль и отдал голевую. Также игрок отличился в матче с «Крыльями Советов», его гол футбольные эксперты называют «феноменальным».

«Лучший игрок своей команды. Он сейчас находится в огне, на кураже», — отметил один из экспертов РПЛ Андрей Аршавин.

«Кордоба не только забивает такие немыслимые голы, как в Самаре, но и тащит игру «Краснодара» на себе. Так было, например, против «Спартака», когда Джон голов не забил, но при этом был очень полезен в борьбе, и скорее всего, «Спартак» даже подстраивал схему, чтобы его сдержать. Поэтому Кордоба — лучший игрок месяца, и как бы он ни стал лучшим игроком всего чемпионата с такой игрой», — добавил комментатор Тимур Журавель.

В РПЛ напомнили, что до Джона Кордобы лучшим игроком месяца в лиге признавали только одного представителя «Краснодара» — Эдуарда Сперцяна в октябре 2023 года.

5 ноября ФК «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Джоном Кордобой до 30 июня 2027 года. Ранее спортивные СМИ писали, что футболиста хотел забрать московский «Спартак», им также интересовался петербургский «Зенит». 

Как писали Юга.ру, 15 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем на стадионе ФК «Краснодар». Продажу билетов на игру уже открыли.

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