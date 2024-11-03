Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Брунея. Он состоится на стадионе ФК «Краснодар»

Предыстория: В конце октября стало известно, что 15 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Брунея на стадионе ФК «Краснодар». Изначально матч должен был состояться на стадионе «Фишт» в Сочи. Однако из-за плохого состояния газона на арене игру перенесли в Краснодар

2 ноября на сайте KASSIR.RU открылась продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Брунея. Болельщикам доступны только восемь секторов. Стоимость билетов варьируется от 500 до 3500 рублей. Начало товарищеского матча — в 19:00 . Отметим, что желающим посетить игру не потребуется карта болельщика (Fan ID), так как она необходима для матчей РПЛ.

31 октября футбольная ассоциация Брунея рассказала «Спорт-Экспрессу», что планирует отправить на товарищеский матч с Россией в Краснодар вторую команду, потому что большинство игроков основы будут в отпуске:



«Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея. Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после они тренируются в составе своих клубов».

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили «РБК Спорт», что, по договору на проведение матча Россия — Бруней, соперник должен быть представлен первой сборной.