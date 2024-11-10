В парке «Краснодар» разбили новую клумбу

Новая локация отрылась для посещения в парке «Краснодар» ‒ об этом сообщил телеграм-канал парка. На площадки около 850 кв. м на крыше энергоцентра разбили клумбу с пешеходными дорожками, посыпанными гравием. Теперь на полукруглой смотровой площадке напротив стадиона растут вечнозеленый барбарис, а также роза, лаванда, спирея и два вида бересклета.