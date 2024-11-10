В парке «Краснодар» разбили новую клумбу

Краснодарский край

Распечатать

  • Клумба на крыше энергоцентра парка «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», T.me/parkkrd
    Клумба на крыше энергоцентра парка «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», T.me/parkkrd

На крыше энергоцентра парка «Краснодар» оборудовали новую прогулочную локацию

Новая локация отрылась для посещения в парке «Краснодар» ‒ об этом сообщил телеграм-канал парка. На площадки около 850 кв. м на крыше энергоцентра разбили клумбу с пешеходными дорожками, посыпанными гравием. Теперь на полукруглой смотровой площадке напротив стадиона растут вечнозеленый барбарис, а также роза, лаванда, спирея и два вида бересклета.

Ранее на этой неделе мы писали о том, что у дуба «Хранитель», который посадили на месте, где мэрия Краснодара хочет вопреки мнению жителей Юбилейного микрорайона возвести храм, появился свой телеграм-канал.

Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки

Новости

В парке «Краснодар» разбили новую клумбу
На 43% больше стали тратить на антидепрессанты жители Краснодарского края
Ярмарка одежды и украшений пройдет в Краснодаре
Вышел трейлер шпионского сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли
В Новороссийске трехлетнему Артему Андрейко необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
Ученые из Ростовской области научились делать бетон из кофейной гущи

Лента новостей

Реклама на сайте