В парке «Краснодар» разбили новую клумбу
На крыше энергоцентра парка «Краснодар» оборудовали новую прогулочную локацию
Новая локация отрылась для посещения в парке «Краснодар» ‒ об этом сообщил телеграм-канал парка. На площадки около 850 кв. м на крыше энергоцентра разбили клумбу с пешеходными дорожками, посыпанными гравием. Теперь на полукруглой смотровой площадке напротив стадиона растут вечнозеленый барбарис, а также роза, лаванда, спирея и два вида бересклета.
Ранее на этой неделе мы писали о том, что у дуба «Хранитель», который посадили на месте, где мэрия Краснодара хочет вопреки мнению жителей Юбилейного микрорайона возвести храм, появился свой телеграм-канал.