Ярмарка одежды и украшений пройдет в Краснодаре

С 12:00 до 19:00 в воскресенье, 10 ноября, в креативном кластере «Колос» будет проходить традиционная ярмарка «Гараж-Винтаж». Локальные бренды, местные художники и коллекционеры выставят на продажу одежду, украшения, ароматы, сувениры и даже растения-суккуленты. Участники займут сразу два помещения «Колоса»: центр притяжения «Пятница» (бывший кирпичный ДК подшипникового завода) и новый контейнерный корпус.

«Колос» находится по адресу: ул. им. Тургенева, 14/1 (угол с Калинина, вход с Тургенева). Вход бесплатный.