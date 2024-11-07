Краснодарцев приглашают на лекцию о советском фарфоре

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру
    © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру

В Краснодаре коллекционер расскажет о советском фарфоре 20-30-х годов (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 14 ноября лекцию «Советский фарфор 20-30-х годов и общественное питание».

Коллекционер Ирина Паршикова расскажет, как производство посуды для широких масс использовали для агитации и пропаганды. Слушатели узнают об образовании в системе общепита и чем отличалась посуда для военных частей и отраслей промышленности от гражданской.

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Также участникам покажут редкие образцы фарфора и фаянса в рамках выставки «Красная лента: искусство 20-30 годов ХХ века».

Начало в 18:00 по адресу улица Красная, 15. Стоимость 600 рублей. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе музея.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают 16-17 ноября на творческие мастер-классы. Участники будут расписывать открытку, делать амулет, текстильную куклу и оригами.

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