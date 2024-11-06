В Японском саду Краснодара научат делать куклу, открытку, оригами и амулет
Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы. Участники будут расписывать открытку, делать амулет, текстильную куклу и оригами (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 16-17 ноября творческие мастер-классы.
16 ноября в 11:00 начнется занятие по созданию традиционной текстильной игрушки теримэн. Это один из древних видов рукоделия, который зародился в XVII веке в Японии. Миниатюрные фигурки из ткани использовались для хранения душистых трав и благовоний, их раскладывали по дому и хранили под постельным бельём и полотенцами.
16 ноября в 17:00 будет занятие по изобразительному искусству. Участники научатся создавать этегами с изображением зайцев. Каждый участник заберет домой открытку в восточной манере — с красной печатью.
17 ноября в 11:00 начнется мастер-класс по изготовлению журавлика в технике оригами. Птица символизирует удачу, процветание и счастье.
17 ноября в 15:00 можно будет научиться создавать амулет инухарико. Это японский талисман в виде собаки, оберегающий дом от злых духов.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
Как писали Юга.ру, Краснодарский муниципальный концертный зал анонсировал на 8 ноября музыкальный вечер «Выше гор». Состоится выступление композитора и пианиста Мурата Кабардокова с Кубанским симфоническим оркестром.