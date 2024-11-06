В Японском саду Краснодара научат делать куклу, открытку, оригами и амулет

Японский сад Краснодара анонсировал на 16-17 ноября творческие мастер-классы.

16 ноября в 11:00 начнется занятие по созданию традиционной текстильной игрушки теримэн. Это один из древних видов рукоделия, который зародился в XVII веке в Японии. Миниатюрные фигурки из ткани использовались для хранения душистых трав и благовоний, их раскладывали по дому и хранили под постельным бельём и полотенцами.

16 ноября в 17:00 будет занятие по изобразительному искусству. Участники научатся создавать этегами с изображением зайцев. Каждый участник заберет домой открытку в восточной манере — с красной печатью.