Сборная туапсинских портовиков победила на муниципальной Спартакиаде трудящихся

С 14 сентября по 26 октября сотрудники Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) участвовали в Спартакиаде трудящихся на Кубок главы района

В программе фестиваля было 7 видов соревнований: баскетбол, плавание, настольный теннис, шахматы, ГТО, легкая атлетика, веселая эстафета. В таком масштабе Спартакиада трудящихся проходит третий год подряд. На этот раз в ней поучаствовали 6 сборных команд от предприятий и организаций Туапсинского района. От ТМТП выступили 13 сотрудников.

Спортсмены предприятия отличились в турнирах по баскетболу, плаванию и шахматам, а также настольному теннису (особый вклад в общую победу в этом виде спорта внес докер-механизатор Константин Царицын).

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В программе заключительного тура Спартакиады трудящихся было выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по легкой атлетике и веселая эстафета.

В легкой атлетике докер-механизатор Владимир Котолупов в одиночку успешно пробежал все три заявленные дистанции. В дисциплине ГТО отличился ведущий специалист по управлению персоналом и кадровому делопроизводству Антон Щемелинин.

Первенство определяли по сумме очков, набранных всеми участниками сборной в каждом виде спортпрограммы фестиваля. По итогам лучшей признали команду Туапсинского морского торгового порта.

«Я участвовал в Спартакиаде трудящихся впервые. Мне очень понравилось, и я хочу продолжать выступать в составе команды нашего порта. Победа неожиданная, но очень радостная, все старались. Я люблю спорт, могу все. Раньше занимался боксом, теперь кроссфитом и регулярно хожу в спортивный зал. Езжу на мотоцикле в горы. Всегда в движении!», — рассказал докер-механизатор Владимир Девяткин.

Победителей и призеров ждет торжественное награждение.