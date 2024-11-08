В Краснодаре после перерыва вновь откроют ярмарки выходного дня. Где и какой график работы?

В Краснодаре пройдут первые в ноябре ярмарки выходного дня. Точки расположены по 12 адресам

Администрация Краснодара сообщила, что в субботу, 9 ноября, в городе вновь откроются ярмарки выходного дня, где можно будет купить продукты от местных фермеров и сельхозпроизводителей.

Напомним, в первые выходные ноября ярмарки отменили из-за того, что 2 ноября был рабочим днем.