В Краснодаре после перерыва вновь откроют ярмарки выходного дня. Где и какой график работы?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре пройдут первые в ноябре ярмарки выходного дня. Точки расположены по 12 адресам

Администрация Краснодара сообщила, что в субботу, 9 ноября, в городе вновь откроются ярмарки выходного дня, где можно будет купить продукты от местных фермеров и сельхозпроизводителей.

Напомним, в первые выходные ноября ярмарки отменили из-за того, что 2 ноября был рабочим днем.

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Всего будут работать 12 точек с 08:00 до 15:00 по адресам:

  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Уральская, 170/7;
  • Евдокии Бершанской, 216/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • проспект Чекистов, 9;
  • пересечение Длинной, 135–137/1 и Красноармейской, 106/1;
  • Думенко, 11/2.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае вырастили самую тяжелую тыкву.

Еда Краснодар Продукты питания Сельское хозяйство Торговля Ярмарки

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