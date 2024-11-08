В Краснодаре после перерыва вновь откроют ярмарки выходного дня. Где и какой график работы?
В Краснодаре пройдут первые в ноябре ярмарки выходного дня. Точки расположены по 12 адресам
Администрация Краснодара сообщила, что в субботу, 9 ноября, в городе вновь откроются ярмарки выходного дня, где можно будет купить продукты от местных фермеров и сельхозпроизводителей.
Напомним, в первые выходные ноября ярмарки отменили из-за того, что 2 ноября был рабочим днем.
Всего будут работать 12 точек с 08:00 до 15:00 по адресам:
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Уральская, 170/7;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9;
- пересечение Длинной, 135–137/1 и Красноармейской, 106/1;
- Думенко, 11/2.
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