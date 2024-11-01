В Краснодаре отменили ярмарки выходного дня в первые выходные ноября
Власти Краснодара рассказали, что в ближайшую субботу в городе не будут проводить ярмарки выходного дня
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в связи с тем, что суббота 2 ноября будет рабочим днем, ярмарки выходного дня перенесли на 9 ноября. На них привезут сезонные овощи и фрукты, молочную, мясную и рыбную продукцию местных товаропроизводителей.
Торговые точки будут открыты с 8:00 до 15:00.
Напомним, что в Краснодаре ярмарки выходного дня работают по улицам:
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Уральская, 170/7;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9;
- пересечение Длинной, 135–137/1 и Красноармейской, 106/1;
- Думенко, 11/2.
В мэрии отметили, что организаторы ярмарок обязаны следить за санитарными нормами и соблюдением правил торговли и температурного режима.
Как писали Юга.ру, под Краснодаром откроют фермерский торговый центр. Это будет рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей.