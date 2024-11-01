В Краснодаре отменили ярмарки выходного дня в первые выходные ноября

Власти Краснодара рассказали, что в ближайшую субботу в городе не будут проводить ярмарки выходного дня

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в связи с тем, что суббота 2 ноября будет рабочим днем, ярмарки выходного дня перенесли на 9 ноября. На них привезут сезонные овощи и фрукты, молочную, мясную и рыбную продукцию местных товаропроизводителей.



Торговые точки будут открыты с 8:00 до 15:00.

Читайте также: Россельхознадзор выявил опасную продукцию на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Напомним, что в Краснодаре ярмарки выходного дня работают по улицам: Архитектора Ишунина, 7/1;

Уральская, 170/7;

Евдокии Бершанской, 216/1;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

проспект Чекистов, 9;

пересечение Длинной, 135–137/1 и Красноармейской, 106/1;

Думенко, 11/2. В мэрии отметили, что организаторы ярмарок обязаны следить за санитарными нормами и соблюдением правил торговли и температурного режима.