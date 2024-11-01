В Краснодаре отменили ярмарки выходного дня в первые выходные ноября

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, что в ближайшую субботу в городе не будут проводить ярмарки выходного дня

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в связи с тем, что суббота 2 ноября будет рабочим днем, ярмарки выходного дня перенесли на 9 ноября. На них привезут сезонные овощи и фрукты, молочную, мясную и рыбную продукцию местных товаропроизводителей.

Торговые точки будут открыты с 8:00 до 15:00.

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Напомним, что в Краснодаре ярмарки выходного дня работают по улицам:

  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Уральская, 170/7;
  • Евдокии Бершанской, 216/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • проспект Чекистов, 9;
  • пересечение Длинной, 135–137/1 и Красноармейской, 106/1;
  • Думенко, 11/2.

В мэрии отметили, что организаторы ярмарок обязаны следить за санитарными нормами и соблюдением правил торговли и температурного режима.

Как писали Юга.ру, под Краснодаром откроют фермерский торговый центр. Это будет рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей.

Еда Краснодар Продукты питания Торговля Ярмарки

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