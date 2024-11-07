Краснодарский экоцентр объявил сбор спортинвентаря. Когда и какие вещи можно сдать?
Собранные вещи будут использовать для занятий йогой
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал сбор спортивного инвентаря.
В центре принимают коврики, блоки, фитнес-резинки в хорошем состоянии. Вещи пойдут не на переработку, а для занятий йогой.
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Сбор продлится до 21 ноября. Вещи можно сдать ежедневно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Для спортивного инвентаря будет стоять отдельный контейнер.
Напомним, краснодарский Экоцентр — первое в крае место, где принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только Московская область.