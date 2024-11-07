Краснодарский экоцентр объявил сбор спортинвентаря. Когда и какие вещи можно сдать?

Собранные вещи будут использовать для занятий йогой

В центре принимают коврики, блоки, фитнес-резинки в хорошем состоянии. Вещи пойдут не на переработку, а для занятий йогой.

Сбор продлится до 21 ноября. Вещи можно сдать ежедневно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Для спортивного инвентаря будет стоять отдельный контейнер.

Напомним, краснодарский Экоцентр — первое в крае место, где принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.