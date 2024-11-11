Покупатели квартир в комплексах ГК «НОСТА» на юге России и Северном Кавказе получат годовую юридическую поддержку
Теперь при покупке объекта недвижимости в одном из жилых комплексов девелопера «НОСТА» покупателям дарят годовую подписку на юридический сервис «СберПраво»
Группа компаний «НОСТА» строит 8 объектов недвижимости на юге России и Северном Кавказе: жилые комплексы различных ценовых категорий, апарт-отель и бизнес-центр. Девелопер подготовил для владельцев недвижимости в своих ЖК полезный подарок, который обеспечит им безопасность и поддержку в юридических вопросах.
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз:
Каждый покупатель квартиры от девелопера получит годовую подписку на юридический сервис «СберПраво» — помощь квалифицированных юристов на протяжении года. Подписка дает доступ к услугам, полезным как на этапе регистрации собственности, так и при решении сопутствующих вопросов после приобретения квартиры.
В Краснодаре подорожало съемное жилье:
Подписка включает консультации по налоговым вопросам и вычетам, помощь в составлении договоров для сделок с недвижимостью, в том числе для аренды. В случаях административных споров или необходимости обжаловать штрафы юристы «СберПрава» проконсультируют клиента и помогут защитить его права.
Воспользоваться юридической поддержкой СберПраво можно в любое время и из любой точки страны.
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