Покупатели квартир в комплексах ГК «НОСТА» на юге России и Северном Кавказе получат годовую юридическую поддержку

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Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото artursafronovvvv, ru.freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, ru.freepik.com

Теперь при покупке объекта недвижимости в одном из жилых комплексов девелопера «НОСТА» покупателям дарят годовую подписку на юридический сервис «СберПраво»

Группа компаний «НОСТА» строит 8 объектов недвижимости на юге России и Северном Кавказе: жилые комплексы различных ценовых категорий, апарт-отель и бизнес-центр. Девелопер подготовил для владельцев недвижимости в своих ЖК полезный подарок, который обеспечит им безопасность и поддержку в юридических вопросах.

Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз:

Каждый покупатель квартиры от девелопера получит годовую подписку на юридический сервис «СберПраво» — помощь квалифицированных юристов на протяжении года. Подписка дает доступ к услугам, полезным как на этапе регистрации собственности, так и при решении сопутствующих вопросов после приобретения квартиры.

В Краснодаре подорожало съемное жилье:

Подписка включает консультации по налоговым вопросам и вычетам, помощь в составлении договоров для сделок с недвижимостью, в том числе для аренды. В случаях административных споров или необходимости обжаловать штрафы юристы «СберПрава» проконсультируют клиента и помогут защитить его права.

Воспользоваться юридической поддержкой СберПраво можно в любое время и из любой точки страны.

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