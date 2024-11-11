Покупатели квартир в комплексах ГК «НОСТА» на юге России и Северном Кавказе получат годовую юридическую поддержку

Теперь при покупке объекта недвижимости в одном из жилых комплексов девелопера «НОСТА» покупателям дарят годовую подписку на юридический сервис «СберПраво»

Группа компаний «НОСТА» строит 8 объектов недвижимости на юге России и Северном Кавказе: жилые комплексы различных ценовых категорий, апарт-отель и бизнес-центр. Девелопер подготовил для владельцев недвижимости в своих ЖК полезный подарок, который обеспечит им безопасность и поддержку в юридических вопросах.

Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта

Каждый покупатель квартиры от девелопера получит годовую подписку на юридический сервис «СберПраво» — помощь квалифицированных юристов на протяжении года. Подписка дает доступ к услугам, полезным как на этапе регистрации собственности, так и при решении сопутствующих вопросов после приобретения квартиры.

В Краснодаре подорожало съемное жилье: аренда квартиры в среднем выросла до 50,5 тыс. рублей

Подписка включает консультации по налоговым вопросам и вычетам, помощь в составлении договоров для сделок с недвижимостью, в том числе для аренды. В случаях административных споров или необходимости обжаловать штрафы юристы «СберПрава» проконсультируют клиента и помогут защитить его права.

Воспользоваться юридической поддержкой СберПраво можно в любое время и из любой точки страны.