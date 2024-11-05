В Краснодарский край завезли «турецкий грипп». Что известно о вирусе и количестве заболевших

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В Краснодарском крае фиксируют случаи заражения вирусом Коксаки

4 ноября «РИА Новости» сообщило, что в Краснодарском крае зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что случаи единичные и разрозненные, о вспышке вирусной инфекции пока речи не идет. При этом точное количество заболевших не уточняется.

Читайте также:

Ранее telegram-канал SHOT сообщал, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. Родители беспокоятся, что инфекцию могли привезти туристы из Турции. Роспотребнадзор заявил, что будет контролировать организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ.

5 ноября стало известно, что Роспотребнадзор запустил горячую линию для заразившихся вирусом Коксаки россиян. При обращении нужно сообщить даты нахождения в Турции или другой стране, состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы, название туроператора и страховой компании.

8 (800) 555-49-43 — единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Вирус Коксаки носит имя американского города, где его впервые обнаружили. Его второе имя — «турецкий грипп». Относится он к семейству пикорнавирусов.

Инкубационный период в среднем составляет около шести дней. Среди симпотом — температура под 39 °С, больное горло, сыпь на ладонях и на теле, диарея. Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. 

Дети Здоровье Краснодар Медицина Роспотребнадзор

Новости

Лекции, театральные чтения, кинопоказы, ярмарка. В Краснодаре состоится фестиваль детской книги
Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Племена»
Десять Апостолов: в краснодарском «Городском саду» высадили дубы-крупномеры
Сколько кондукторов и водителей не хватает в трамваях и троллейбусах Краснодара
В Краснодарский край завезли «турецкий грипп». Что известно о вирусе и количестве заболевших
Жители Краснодарского края смогут увидеть самый яркий звездопад осени

Лента новостей

Реклама на сайте