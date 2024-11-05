В Краснодарский край завезли «турецкий грипп». Что известно о вирусе и количестве заболевших

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что случаи единичные и разрозненные, о вспышке вирусной инфекции пока речи не идет. При этом точное количество заболевших не уточняется.

Ранее telegram-канал SHOT сообщал, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. Родители беспокоятся, что инфекцию могли привезти туристы из Турции. Роспотребнадзор заявил, что будет контролировать организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ.

5 ноября стало известно, что Роспотребнадзор запустил горячую линию для заразившихся вирусом Коксаки россиян. При обращении нужно сообщить даты нахождения в Турции или другой стране, состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы, название туроператора и страховой компании.

8 (800) 555-49-43 — единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Вирус Коксаки носит имя американского города, где его впервые обнаружили. Его второе имя — «турецкий грипп». Относится он к семейству пикорнавирусов.



Инкубационный период в среднем составляет около шести дней. Среди симпотом — температура под 39 °С, больное горло, сыпь на ладонях и на теле, диарея. Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.