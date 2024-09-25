В больницах Ростовской области ввели масочный режим из-за роста коронавируса

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В медучреждениях Азова Ростовской области ввели масочный режим. В городе растет заболеваемость коронавирусом

23 сентября телеграм-канал администрации Азова сообщил, что в городских больницах ввели масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и напряженной ситуацией с ОРВИ.

За прошлую неделю в Азове резко выросло количество выявленных случаев коронавируса.

В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа:

По данным замглавврача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус диагностировали как у взрослых, так и у детей.

«Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях города введен масочный режим. Также с этой целью в ЦГБ действуют ограничения на посещение пациентов стационара», — сказано в сообщении администрации.

Напомним, что в Краснодарском крае тоже снова выросла заболеваемость коронавирусом. С 16 по 22 сентября в регионе выявили 800 случаев.

Также в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю на 25%, а коронавирусной инфекцией — на 11,4%.

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