В больницах Ростовской области ввели масочный режим из-за роста коронавируса

В медучреждениях Азова Ростовской области ввели масочный режим. В городе растет заболеваемость коронавирусом

23 сентября телеграм-канал администрации Азова сообщил, что в городских больницах ввели масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и напряженной ситуацией с ОРВИ.



За прошлую неделю в Азове резко выросло количество выявленных случаев коронавируса.

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По данным замглавврача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус диагностировали как у взрослых, так и у детей.



«Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях города введен масочный режим. Также с этой целью в ЦГБ действуют ограничения на посещение пациентов стационара», — сказано в сообщении администрации.