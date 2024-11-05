В Ейске затопило пляжи и смыло в море детскую площадку. Власти могут объявить эвакуацию жителей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «РЕН ТВ» https://t.me/rentv_news/158029
    © Скриншот из телеграм-канала «РЕН ТВ» https://t.me/rentv_news/158029

4 ноября Ейск настигла стихия и повредила инфраструктуру. Жителей попросили подготовиться к эвакуации

4 ноября Ейск накрыла непогода, жители поделились кадрами стихии. В городе затопило пляжи, одну из детских площадок смыло в море. Сильный ветер повалил деревья, дорожные знаки и ограждения.

Спасатели начали расчищать город.

Дожди, мокрый снег и ветер:

В этот же день пресс-служба администрации Ейска сообщила, что в ближайшие дни в лимане и Таганрогском заливе уровень воды может достичь опасных отметок. Местным жителям рекомендовали подготовиться к возможной эвакуации.

В случае ее объявления необходимо будет направиться к сборному пункту — ГДК или к кафе «Бриз».

По данным пресс-службы, 5 ноября в Ейске также ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/c.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о шторме в Азовском море и повышении уровня воды. Ветровой нагон прогнозировали до 5 ноября включительно.

Как писали Юга.ру, в конце октября 1969 года случилось одно из самых страшных наводнений в истории Краснодарского края. Стихия уничтожила улицы, поселки и унесла жизни десятков человек. Историю происшествия можно прочесть в нашем материале

Азовское море Ейский район МЧС Пляжи Погода Происшествия Штормовые предупреждения

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