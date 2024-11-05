В Ейске затопило пляжи и смыло в море детскую площадку. Власти могут объявить эвакуацию жителей
4 ноября Ейск настигла стихия и повредила инфраструктуру. Жителей попросили подготовиться к эвакуации
4 ноября Ейск накрыла непогода, жители поделились кадрами стихии. В городе затопило пляжи, одну из детских площадок смыло в море. Сильный ветер повалил деревья, дорожные знаки и ограждения.
Спасатели начали расчищать город.
Дожди, мокрый снег и ветер:
В этот же день пресс-служба администрации Ейска сообщила, что в ближайшие дни в лимане и Таганрогском заливе уровень воды может достичь опасных отметок. Местным жителям рекомендовали подготовиться к возможной эвакуации.
В случае ее объявления необходимо будет направиться к сборному пункту — ГДК или к кафе «Бриз».
По данным пресс-службы, 5 ноября в Ейске также ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/c.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали о шторме в Азовском море и повышении уровня воды. Ветровой нагон прогнозировали до 5 ноября включительно.
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