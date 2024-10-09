Стадион «Краснодар» отмечает 8-летие: история и интересные факты об арене

Сегодня исполнилось ровно восемь лет со дня, когда официально открыли стадион «Краснодар»

Ровно восемь лет назад, 9 октября 2016 года, официально открылся стадион «Краснодар». В честь этого события состоялся матч между сборными России и Коста-Рики (латиноамериканцы победили со счетом 4:3). Подготовительные работы под строительство будущего стадиона начались еще в 2011 году. Возведение масштабного сооружения стартовало в апреле 2013-го. Над проектом арены работало архитектурное бюро SPEECH, интерьерами занималась студия Максима Рымаря, навигацией — студия Артемия Лебедева.

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Точно не известно, какую сумму предприниматель Сергей Галицкий вложил в строительство стадиона. По некоторым оценкам, стоимость объекта около 400 млн долларов. При этом сам меценат говорил, что проект никогда не окупится. Стадион представляет собой древнегреческий амфитеатр с колоннадой пилястр, фасад которых изготовлен из рифленных плиток почти белого травертина из карьера в Италии. Спортивное сооружение жители региона прозвали «Колизеем». Арена сертифицирована на уровне четвертой категории УЕФА и может принимать матчи любого уровня — чемпионатов мира и Европы, любых стадий еврокубков.

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Внутри стадиона, над верхним ярусом зрительской трибуны, имеется огромный круглый экран из светодиодных модулей. Его площадь составляет 4 тыс. 700 квадратных метров. Перед матчами зрители часто становятся свидетелями светового и лазерного шоу с использованием новейшего оборудования. Ниже приводим интересные новости о стадионе за последние годы. Первый матч ФК «Краснодар» против «Шальке-04» прошел на стадионе 20 октября 2016 года. На игре присутствовало 33 тыс. 550 болельщиков. В 2021 году в СМИ появилась информация, что стадион «Краснодар» могут передать государству. В ноябре 2023-го бывший гендиректор гандбольного клуба СКИФ Олег Ходьков предложил поставить Сергею Галицкому памятник при жизни. В декабре этого же года рэпер L’One устроил перформанс на стадионе «Краснодар» перед матчем «быков» и ЦСКА.

В феврале 2024 года футбольный комментатор Нобель Арустамян предположил, что стадион «Краснодар» назовут именем Сергея Галицкого. В апреле 2024-го стадион «Краснодар» установил рекорд посещаемости. Игру между «быками» и «Зенитом» посмотрели 35 тыс. 249 зрителей. Поздравляем всех горожан и Сергея Галицкого с днем рождения арены!