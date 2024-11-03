В Краснодарском крае шестнадцатилетний Владислав Погосян нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено «Русфондом»
    © Фото предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из станицы Северской на слуховые аппараты

Владислав начал говорить рано, но неразборчиво. В три года он произносил лишь отдельные слова, занятия с логопедом не помогали.

«Вскоре врачи заподозрили снижение слуха и рекомендовали удалить увеличенные аденоиды. Мы надеялись, что после операции слух улучшится, но этого не случилось», — поделилась мама мальчика Лариса Погосян.

Когда Владиславу было шесть лет, ему диагностировали тугоухость третьей степени. Слуховые аппараты семья взяла в кредит. С ними мальчик стал слышать, его речь восстановилась. 

Сейчас Владислав учится в обычной школе, занимается спортом, у него много друзей. Но слуховые аппараты уже отработали срок службы. Владислав жалуется на шумы и помехи, которые в них возникают, ему стало трудно понимать речь. От напряжения у него часто болит голова, а впереди экзамены. Врачи подобрали Владиславу новые слуховые аппараты.

«Диагноз Владислава — двусторонняя тугоухость третьей степени. Мальчику необходимы многоканальные программируемые цифровые слуховые аппараты. Это компенсирует недостаток слуха, поможет мальчику слышать окружающих даже с большого расстояния, позволит ему общаться и хорошо учиться», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Такие слуховые аппараты стоят дорого, а за счет госбюджета их не предоставляют. Семье сложно самостоятельно собрать необходимую сумму. Всего на оплату аппаратов требуется 373 210 рублей.

Как помочь Владиславу?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Влада Погосяна);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Влада Погосяна. Без НДС.

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В Краснодарском крае шестнадцатилетний Владислав Погосян нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?
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