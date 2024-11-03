В Краснодарском крае шестнадцатилетний Владислав Погосян нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?

Владислав начал говорить рано, но неразборчиво. В три года он произносил лишь отдельные слова, занятия с логопедом не помогали.

«Вскоре врачи заподозрили снижение слуха и рекомендовали удалить увеличенные аденоиды. Мы надеялись, что после операции слух улучшится, но этого не случилось», — поделилась мама мальчика Лариса Погосян.

Когда Владиславу было шесть лет, ему диагностировали тугоухость третьей степени. Слуховые аппараты семья взяла в кредит. С ними мальчик стал слышать, его речь восстановилась.



Сейчас Владислав учится в обычной школе, занимается спортом, у него много друзей. Но слуховые аппараты уже отработали срок службы. Владислав жалуется на шумы и помехи, которые в них возникают, ему стало трудно понимать речь. От напряжения у него часто болит голова, а впереди экзамены. Врачи подобрали Владиславу новые слуховые аппараты.

«Диагноз Владислава — двусторонняя тугоухость третьей степени. Мальчику необходимы многоканальные программируемые цифровые слуховые аппараты. Это компенсирует недостаток слуха, поможет мальчику слышать окружающих даже с большого расстояния, позволит ему общаться и хорошо учиться», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



Такие слуховые аппараты стоят дорого, а за счет госбюджета их не предоставляют. Семье сложно самостоятельно собрать необходимую сумму. Всего на оплату аппаратов требуется 373 210 рублей .



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