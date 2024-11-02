Полиция Краснодара назвала самый опасный район города

Полиция рассказала о криминогенной обстановке в районах краевой столицы

«Если сравнивать со средней полосой, где тишь да гладь, у нас всегда жизнь бурлит, кипит. Это все отражается на поведении. По-прежнему промышляют «форточники», «щипачи». Эти матерые преступники или «гастролеры» особенно действуют в курортный сезон, когда приезжает много туристов», — сообщил Рунов.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов в эфире программы «Персона недели с Дмитрием Михеевым» рассказал о криминогенной обстановке в столице региона.

Антирейтинг возглавляет Калининский сельский округ Краснодара. Там очень плотная застройка и большой приток жителей. По статистике, там происходит большое число преступлений.

Калининский сельский округ расположен в районе Восточного обхода Краснодара. Назван по бывшему ПГТ Калинино. В 2004 году его включили в городскую черту.

К Калининскому сельскому округу относятся микрорайоны в районе улиц Российской и 1-го Мая: Музыкальный, Губернский, Краевой больницы, Россинского, поселки Краснодарский и Российский.

Самым безопасным районом спикер назвал Центральный.