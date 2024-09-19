Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России в 2024 году. Среди городов — Сочи
Краснодарский край признали самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. На него приходится 80% происшествий
18 сентября пресс-служба страховой компании «ВСК» сообщила, что в России самым опасным для туристов регионом для отдыха летом 2024 года стал Краснодарский край.
На курорты Кубани приходится 80% происшествий (88% в 2023-м). Самые частые причины обращений: проблемы с ЖКТ (в том числе обострения гастрита и отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты).
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Самыми опасными городами стали:
- Адлер (пригород Сочи) — 41% летних ЧП;
- Сочи — 21%;
- Лоо (пригород Сочи) — 9%;
- Санкт-Петербург — 8,5%;
- Вардане (пригород Сочи) — 2,3%.
Одним из самых безопасных регионов по итогам летнего сезона стал Северный Кавказ. На него пришлось до 3,7% страховых случаев (4,5% в 2023-м). Большинство происшествий зафиксировали в Ессентуках и Пятигорске.
Самые безопасные среди популярных туристических городов в 2024 году:
- Геленджик — 1,4% летних ЧП;
- Кисловодск — 1,2%;
- Москва — 1,2%;
- Туапсе — 0,7%;
- Домбай — 0,4%.
Как писали Юга.ру, в июне 2024 года список опасных регионов также возглавлял Краснодарский край. В топ-5 среди городов входили Адлер, Сочи, Лоо, Санкт-Петербург и Анапа.