Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России в 2024 году. Среди городов — Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарский край признали самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. На него приходится 80% происшествий

18 сентября пресс-служба страховой компании «ВСК» сообщила, что в России самым опасным для туристов регионом для отдыха летом 2024 года стал Краснодарский край.

На курорты Кубани приходится 80% происшествий (88% в 2023-м). Самые частые причины обращений: проблемы с ЖКТ (в том числе обострения гастрита и отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты).

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Самыми опасными городами стали:

  • Адлер (пригород Сочи) — 41% летних ЧП;
  • Сочи — 21%;
  • Лоо (пригород Сочи) — 9%;
  • Санкт-Петербург — 8,5%;
  • Вардане (пригород Сочи) — 2,3%.

Одним из самых безопасных регионов по итогам летнего сезона стал Северный Кавказ. На него пришлось до 3,7% страховых случаев (4,5% в 2023-м). Большинство происшествий зафиксировали в Ессентуках и Пятигорске. 

Самые безопасные среди популярных туристических городов в 2024 году:

  • Геленджик — 1,4% летних ЧП;
  • Кисловодск — 1,2%;
  • Москва — 1,2%;
  • Туапсе — 0,7%;
  • Домбай — 0,4%.

Как писали Юга.ру, в июне 2024 года список опасных регионов также возглавлял Краснодарский край. В топ-5 среди городов входили Адлер, Сочи, Лоо, Санкт-Петербург и Анапа.

Безопасность Курорты и туризм отдых Происшествия Сочи Черное море

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