Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России в 2024 году. Среди городов — Сочи

Краснодарский край признали самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. На него приходится 80% происшествий

18 сентября пресс-служба страховой компании «ВСК» сообщила, что в России самым опасным для туристов регионом для отдыха летом 2024 года стал Краснодарский край.

На курорты Кубани приходится 80% происшествий (88% в 2023-м). Самые частые причины обращений: проблемы с ЖКТ (в том числе обострения гастрита и отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты).