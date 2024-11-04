Жители Краснодарского края смогут увидеть Бобровую луну в ноябре

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото chuttersnap, Freepik.com
    © Фото chuttersnap, Freepik.com

Россияне смогут наблюдать Бобровую Луну

РБК сообщил, что самое мощное и последнее суперлуние в 2024 году ожидается 16 ноября в 0:29. Можно будет наблюдать так называемую Бобровую луну. Спутник подлетит к Земле рекордно близко — на 357 тыс. км.

Наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь. Рекомендуется использовать бинокль или телескоп, это позволит лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне Луны.

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Необычное название ноябрьскому полнолунию придумали коренные индейцы. Они подметили, что в этот период бобры начинают активно готовиться к холодам — строить плотины, запасаться едой и готовить жир к зиме. Другая возможная версия в том, что в ноябре охотники традиционно ставили капканы на бобра, чтобы добыть мех.

Как писали Юга.ру, jаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала прогноз магнитных бурь на Земле до конца ноября.

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Жители Краснодарского края смогут увидеть Бобровую луну в ноябре
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