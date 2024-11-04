Жители Краснодарского края смогут увидеть Бобровую луну в ноябре

РБК сообщил, что самое мощное и последнее суперлуние в 2024 году ожидается 16 ноября в 0:29. Можно будет наблюдать так называемую Бобровую луну. Спутник подлетит к Земле рекордно близко — на 357 тыс. км.

Наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь. Рекомендуется использовать бинокль или телескоп, это позволит лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне Луны.