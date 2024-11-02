Синоптики рассказали, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури в Краснодарском крае в ноябре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото tawatchai07, Freepik.com
    © Фото tawatchai07, Freepik.com

Ученые сделали прогноз магнитных бурь до конца ноября

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала прогноз магнитных бурь на Земле до конца ноября.

Незначительные колебания ожидаются 11, 12, 15 и 20 ноября. Существенные возмущения геомагнитного поля планеты возможны 24 и 25 ноября. Однако экстремальными они не будут — достигнут уровня G1 (легкий).

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Считается, что слабая буря может спровоцировать несущественные сбои в работе энергосистем, интернета и мобильной связи, а также повлиять на миграцию животных и птиц.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут почувствовать недомогание. В группе риска — люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

Магнитные бури происходят из-за активности Солнца — потоки поступают в окрестности Земли, вызывая возмущение магнитосферы планеты.

Всего у магнитных бурь пять уровней:
G1 — незначительные;
G2 — умеренные;
G3 — сильные;
G4 — тяжелые;
G5 — экстремально сильные.

Как писали Юга.ру, 12 октября россияне смогли видеть редкую комету Tsuchinshan-ATLAS. В последний раз её наблюдали около 80 тыс. лет назад во времена неандертальцев.

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Синоптики рассказали, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури в Краснодарском крае в ноябре
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