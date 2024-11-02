Синоптики рассказали, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури в Краснодарском крае в ноябре

Незначительные колебания ожидаются 11, 12, 15 и 20 ноября. Существенные возмущения геомагнитного поля планеты возможны 24 и 25 ноября. Однако экстремальными они не будут — достигнут уровня G1 (легкий).

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала прогноз магнитных бурь на Земле до конца ноября.

Считается, что слабая буря может спровоцировать несущественные сбои в работе энергосистем, интернета и мобильной связи, а также повлиять на миграцию животных и птиц.

Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут почувствовать недомогание. В группе риска — люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

Магнитные бури происходят из-за активности Солнца — потоки поступают в окрестности Земли, вызывая возмущение магнитосферы планеты.



Всего у магнитных бурь пять уровней:

G1 — незначительные;

G2 — умеренные;

G3 — сильные;

G4 — тяжелые;

G5 — экстремально сильные.