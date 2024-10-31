Осенью жители Краснодарского края стали чаще путешествовать виртуально — аналитики
По данным МегаФона, осенью в тренде у южан оказались виртуальные экскурсии в различные города мира, ресурсы по проектированию дома и сайты со старыми фотографиями
В октябре интерес к таким онлайн-площадкам вырос почти на 36% по сравнению со среднемесячными показателями в летний период. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных обращений к тематическим ресурсам.
Наиболее интересны жителям края сайты с трансляциями вебкамер на улицах крупных городов мира: Торонто, Далласа, Амстердама, Нью‑Йорка и других. Помимо этого жители активно изучали ресурсы с колоритными фотографиями и статьями о культуре, творчестве и искусстве. Также южане стали чаще заходить на сайты, где можно услышать шум леса и дождя, пение птиц.
Курорт «Архыз» открыл новую канатную дорогу с прозрачным полом в кабинах:
В первые месяцы осени южане особенно часто посещали сайты с онлайн-дизайном интерьера. Созданием дома мечты в 3D предпочитают заниматься в середине недели — по средам и четвергам.
Среди привычных способов справиться с сезонной апатией — прогулки на свежем воздухе. Интернет‑трафик в парках Краснодара в октябре 2024‑го года увеличился на 31% в сравнении аналогичным периодом 2024‑го и на 15% — со среднемесячным объёмом минувшего лета. Вероятно, из‑за тёплой погоды этой осенью жители и гости города проводили больше времени на улице.
«Осень — чудесный период в нашем крае. Погода располагает к прогулкам, дает возможность отдохнуть от повседневной суеты. Мы обеспечиваем надёжную связь, чтобы абоненты могли пользоваться любимыми онлайн‑сервисами, где бы они ни находились. Наши инженеры в этом году провели масштабные работы по строительству дополнительной инфраструктуры в городах и небольших населенных пунктах региона, что позволило увеличить скорость передачи данных в 1,5 раза», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.