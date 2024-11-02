В Краснодаре состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Лила Пипа

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Lil Peep: всё для всех» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из трейлера к фильму «Lil Peep: всё для всех» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

В Краснодаре в кино покажут историю короткой жизни артиста (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 15 ноября единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех».

Лента исследует феномен легенды мировой рэп-сцены. Музыкант к 21 году набрал больше 1,6 млрд прослушиваний и просмотров на YouTube и трагически погиб в 2017-м.

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Густава Элайджа Ара (настоящее имя Lil Peep) получил известность за соединение разных жанров музыки и создание так называемого эмо-рэпа. Тематический круг его песен — несчастная любовь, депрессия, самоубийство, запрещенные препараты и колдовство.

На лбу талантливый музыкант набил татуировку-девиз «Бери от жизни все, умри молодым».

Фильм покажут в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 20:00.

Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал показ и обсуждение с критиком фильма «Конформист» 1970 года. Ленту снял итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи по одноимённому роману Альберто Моравиа.

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