В Краснодаре состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Лила Пипа
В Краснодаре в кино покажут историю короткой жизни артиста (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 15 ноября единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех».
Лента исследует феномен легенды мировой рэп-сцены. Музыкант к 21 году набрал больше 1,6 млрд прослушиваний и просмотров на YouTube и трагически погиб в 2017-м.
Читайте также:
Густава Элайджа Ара (настоящее имя Lil Peep) получил известность за соединение разных жанров музыки и создание так называемого эмо-рэпа. Тематический круг его песен — несчастная любовь, депрессия, самоубийство, запрещенные препараты и колдовство.
На лбу талантливый музыкант набил татуировку-девиз «Бери от жизни все, умри молодым».
Фильм покажут в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 20:00.
Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал показ и обсуждение с критиком фильма «Конформист» 1970 года. Ленту снял итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи по одноимённому роману Альберто Моравиа.