Сириус и Ростов-на-Дону претендуют на звание столицы «Тотального диктанта» в 2025 году
Сириус и Ростов-на-Дону могут стать столицей «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» анонсировали голосование за звание столицы всероссийской проверочной работы. Среди претендентов Сириус, Ростов-на-Дону, Ленинс-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Омск, Уфа и Чита.
Именно в столице диктанта текст будет читать его автор. Уже известно, что в 2025 году участники акции будут писать отрывок из произведения писательницы Марины Москвиной.
На момент написания новости в голосовании лидировал Сириус. Затем идут Чита, Муром и Ростов-на-Дону.
Голосование закроется 29 октября в 23:59. Лидер автоматически пройдет в финал. Победителя конкурса жюри определит по итогам очной защиты проектов 30 января.
Как писали Юга.ру, краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо». Работы отличников отправили на дополнительную проверку.