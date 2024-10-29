Сириус и Ростов-на-Дону претендуют на звание столицы «Тотального диктанта» в 2025 году

Сириус и Ростов-на-Дону могут стать столицей «Тотального диктанта»

Организаторы «Тотального диктанта» анонсировали голосование за звание столицы всероссийской проверочной работы. Среди претендентов Сириус, Ростов-на-Дону, Ленинс-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Омск, Уфа и Чита. Именно в столице диктанта текст будет читать его автор. Уже известно, что в 2025 году участники акции будут писать отрывок из произведения писательницы Марины Москвиной.

На момент написания новости в голосовании лидировал Сириус. Затем идут Чита, Муром и Ростов-на-Дону. Голосование закроется 29 октября в 23:59. Лидер автоматически пройдет в финал. Победителя конкурса жюри определит по итогам очной защиты проектов 30 января.

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