Сириус и Ростов-на-Дону претендуют на звание столицы «Тотального диктанта» в 2025 году

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Сириус и Ростов-на-Дону могут стать столицей «Тотального диктанта»

Организаторы «Тотального диктанта» анонсировали голосование за звание столицы всероссийской проверочной работы. Среди претендентов Сириус, Ростов-на-Дону, Ленинс-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Омск, Уфа и Чита.

Именно в столице диктанта текст будет читать его автор. Уже известно, что в 2025 году участники акции будут писать отрывок из произведения писательницы Марины Москвиной.

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На момент написания новости в голосовании лидировал Сириус. Затем идут Чита, Муром и Ростов-на-Дону.

Голосование закроется 29 октября в 23:59. Лидер автоматически пройдет в финал. Победителя конкурса жюри определит по итогам очной защиты проектов 30 января.

  • © Скриншот с сайта totaldict.ru
    © Скриншот с сайта totaldict.ru

Как писали Юга.ру, краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо». Работы отличников отправили на дополнительную проверку.

Образование Ростов-на-Дону Сириус Тотальный диктант

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Сириус и Ростов-на-Дону претендуют на звание столицы «Тотального диктанта» в 2025 году

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