«Отсрочили подачу тепла». В Краснодаре рядом с Чистяковской рощей жителям не дали отопление

Две недели назад власти Краснодара сообщили о полной готовности города к отопительному сезону

«Совместно с директором Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Сергеем Сторчуном держим на контроле ситуацию», — добавил Арендаренко.

27 октября депутат городской Думы Краснодара Андрей Арендаренко в своем телеграм-канале сообщил об «отсрочке подачи тепла» в многоэтажки на улицах Выставочной, Гражданской, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической, 40-летия Победы, Садовой и Юннатов.

По словам депутата, в этом районе продолжаются ремонтные работы. Напомним, что отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября. Тогда мэр города Евгений Наумов заявил , что все 7679 многоэтажек подключены и готовы к холодам. Однако с 21 октября краснодарцы стали массово жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.

Жители также пишут о многочисленных авариях в разных районах. Трубы с горячей водой прорвало напротив дома на улице Уральской, 168, рядом детским садом. Аналогичная ситуация произошла в микрорайоне Гидростроителей на Игнатова, 8.

А в многоэтажке на Трамвайной, 17 после включения отопления в подвале образовалось «озеро кипятка».