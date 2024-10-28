«Отсрочили подачу тепла». В Краснодаре рядом с Чистяковской рощей жителям не дали отопление

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Две недели назад власти Краснодара сообщили о полной готовности города к отопительному сезону

27 октября депутат городской Думы Краснодара Андрей Арендаренко в своем телеграм-канале сообщил об «отсрочке подачи тепла» в многоэтажки на улицах Выставочной, Гражданской, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической, 40-летия Победы, Садовой и Юннатов.

«Совместно с директором Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Сергеем Сторчуном держим на контроле ситуацию», — добавил Арендаренко.

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По словам депутата, в этом районе продолжаются ремонтные работы. Напомним, что отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября. Тогда мэр города Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек подключены и готовы к холодам. Однако с 21 октября краснодарцы стали массово жаловаться на отсутствие отопления в квартирах. 

Жители также пишут о многочисленных авариях в разных районах. Трубы с горячей водой прорвало напротив дома на улице Уральской, 168, рядом детским садом. Аналогичная ситуация произошла в микрорайоне Гидростроителей на Игнатова, 8. 

А в многоэтажке на Трамвайной, 17 после включения отопления в подвале образовалось «озеро кипятка».

Как писали Юга.ру, краснодарцев предупредили об отключениях воды и света 28 октября. Электричество планово будут отключать до ноября.

Город ЖКХ Инфраструктура Краснодар Отопительный сезон

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