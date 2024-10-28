Краснодарский край стал лидером по «индексу смертности бездомных»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В России впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных людей. Кубань по показателям стала абсолютным лидером

28 октября «РБК» со ссылкой на данные организации «Ночлежка» сообщил, что эксперты впервые рассчитали «индекс смертности бездомных». В среднем бездомные умирают на 20 лет раньше людей, у которых есть крыша над головой.

За год в России умерли более 50 тыс. людей без определенного места жительства.

Индекс рассчитывался на основании данных Росстата за 2023 год о числе умерших в городах и регионах с населением свыше 100 тыс. жителей. Он учитывает долю смертей бездомных в общем числе смертей.

Всего в исследование вошли 67 регионов, по которым было достаточно данных для расчета индекса. При расчетах эксперты использовали данные о неопознанных телах без документов и умерших, у которых не было регистрации по месту жительства. Исследователи отметили, что за редким исключением это бездомные люди.

Волонтеры:

В 2023 году «индекс смертности» бездомных в Краснодарском крае составил 14,04. Это максимальный показатель среди регионов России. На Кубани умерли 815 бездомных.

В пятерку регионов также вошли Санкт-Петербург (2,73, умерли 1532 за год), Магаданская область (2,55, умерли 198), Московская область (2,01, умерли 5496), Москва (1,76, умерли 5032).

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году смертность в 1,5 раза превысила рождаемость.

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