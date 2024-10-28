Краснодарский край стал лидером по «индексу смертности бездомных»

В России впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных людей. Кубань по показателям стала абсолютным лидером

28 октября «РБК» со ссылкой на данные организации «Ночлежка» сообщил, что эксперты впервые рассчитали «индекс смертности бездомных». В среднем бездомные умирают на 20 лет раньше людей, у которых есть крыша над головой.



За год в России умерли более 50 тыс. людей без определенного места жительства.

Индекс рассчитывался на основании данных Росстата за 2023 год о числе умерших в городах и регионах с населением свыше 100 тыс. жителей. Он учитывает долю смертей бездомных в общем числе смертей.



Всего в исследование вошли 67 регионов, по которым было достаточно данных для расчета индекса. При расчетах эксперты использовали данные о неопознанных телах без документов и умерших, у которых не было регистрации по месту жительства. Исследователи отметили, что за редким исключением это бездомные люди.

В 2023 году «индекс смертности» бездомных в Краснодарском крае составил 14,04. Это максимальный показатель среди регионов России. На Кубани умерли 815 бездомных. В пятерку регионов также вошли Санкт-Петербург (2,73, умерли 1532 за год), Магаданская область (2,55, умерли 198), Московская область (2,01, умерли 5496), Москва (1,76, умерли 5032).