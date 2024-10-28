Музыкальные истории и оригинальный винил. В Краснодаре пройдет лекция о Бьорк

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве исландской певицы Бьорк и текстах ее песен. После лекции участники послушают редкие альбомы Бьорк на виниле и увидят кадры из ее клипов.

Бьорк получила мировую известность в 1987 году как вокалистка альтернативной рок-группы The Sugarcubes. В 1993-м она начала выступать сольно. Бьорк разработала собственный стиль, включающий электронику, классику, авангардную и танцевальную музыку, рок и джаз. Бьорк написала музыку к фильму «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, сыграла в нем главную роль и получила приз как лучшая актриса на Каннском кинофестивале.

Начало в 20:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17. Стоимость участия 700 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.