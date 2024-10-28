Музыкальные истории и оригинальный винил. В Краснодаре пройдет лекция о Бьорк

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с Rutube-канала «Army of Björk»
    © Скриншот видео с Rutube-канала «Army of Björk»

В Краснодаре 2 ноября состоится лекция о творчестве исландской певицы Бьорк (18+)

Чайный клуб «Шаманика» анонсировал на 2 ноября очередную лекцию из серии «Музыкальные истории».

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве исландской певицы Бьорк и текстах ее песен. После лекции участники послушают редкие альбомы Бьорк на виниле и увидят кадры из ее клипов.

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Бьорк получила мировую известность в 1987 году как вокалистка альтернативной рок-группы The Sugarcubes. В 1993-м она начала выступать сольно. Бьорк разработала собственный стиль, включающий электронику, классику, авангардную и танцевальную музыку, рок и джаз. Бьорк написала музыку к фильму «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, сыграла в нем главную роль и получила приз как лучшая актриса на Каннском кинофестивале.

Начало в 20:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17. Стоимость участия 700 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей им. Коваленко анонсировал на 23 ноября струнный концерт Виталия Сумарокова. Композитор презентует свой новый альбом.

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