Краснодарский экоцентр приглашает на мастер-класс по созданию коллажей

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 3 ноября коллажный мастер-класс. Художница Ксения Аксенова предлагает дать вторую жизнь глянцевым журналам и сделать открытку или постер в технике «коллаж».

Коллаж в дословном переводе означает «наклеивание». Создание коллажа начинается с отбора материалов: это могут быть старые фотографии, вырезки из газет и журналов, ткани, элементы природы и даже рисунки.

Участники компонуют разные элементы, приклеивают их к листу бумаги и создают композицию.