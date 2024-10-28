Краснодарский экоцентр приглашает на мастер-класс по созданию коллажей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Участники экозанятия создадут постер или открытку своими руками (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 3 ноября коллажный мастер-класс. Художница Ксения Аксенова предлагает дать вторую жизнь глянцевым журналам и сделать открытку или постер в технике «коллаж».

Коллаж в дословном переводе означает «наклеивание». Создание коллажа начинается с отбора материалов: это могут быть старые фотографии, вырезки из газет и журналов, ткани, элементы природы и даже рисунки.

Участники компонуют разные элементы, приклеивают их к листу бумаги и создают композицию. 

Мастер-класс пройдет 3 ноября в 15:00 по адресу улица Одесская, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная запись.

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Афиша Краснодар Художники Экология

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