Краснодарский экоцентр приглашает на мастер-класс по созданию коллажей
Участники экозанятия создадут постер или открытку своими руками (12+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 3 ноября коллажный мастер-класс. Художница Ксения Аксенова предлагает дать вторую жизнь глянцевым журналам и сделать открытку или постер в технике «коллаж».
Коллаж в дословном переводе означает «наклеивание». Создание коллажа начинается с отбора материалов: это могут быть старые фотографии, вырезки из газет и журналов, ткани, элементы природы и даже рисунки.
Участники компонуют разные элементы, приклеивают их к листу бумаги и создают композицию.
Мастер-класс пройдет 3 ноября в 15:00 по адресу улица Одесская, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная запись.
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