Музей Коваленко приглашает краснодарцев на струнный концерт Виталия Сумарокова

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Композитор и пианист Виталий Сумароков представит в Художественном музее новый альбом

Краснодарский художественный музей им. Коваленко анонсировал на 23 ноября струнный концерт Виталия Сумарокова «String one». Композитор презентует свой новый альбом, в котором переплетаются радость и влюбленность, отчаяние и меланхолия.

«Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыки, где струнный ансамбль оживит каждую ноту, наполняя пространство глубокими эмоциями и звучанием», — отметила пресс-служба музея. 

В Краснодаре появился еще один театр:

Виталий Сумароков — музыкант-самоучка, композитор. Приехал в Краснодар из Архангельска в 2014 году. Известность он получил благодаря своим уличным концертам на пересечении улиц Красной и Будённого. Сумароков исполнял мелодии собственного сочинения на старом пианино «Кубань». 

Концерт пройдет в здании музея на улице Красной, 15. Начало в 19:00. Билеты стоят 1200 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет лекция, посвященная культовому месту начала XX века — кабаре «Бродячая собака».

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