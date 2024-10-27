Музей Коваленко приглашает краснодарцев на струнный концерт Виталия Сумарокова

Композитор и пианист Виталий Сумароков представит в Художественном музее новый альбом

«Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыки, где струнный ансамбль оживит каждую ноту, наполняя пространство глубокими эмоциями и звучанием», — отметила пресс-служба музея.

Краснодарский художественный музей им. Коваленко анонсировал на 23 ноября струнный концерт Виталия Сумарокова «String one». Композитор презентует свой новый альбом, в котором переплетаются радость и влюбленность, отчаяние и меланхолия.

В Краснодаре появился еще один театр:

Виталий Сумароков — музыкант-самоучка, композитор. Приехал в Краснодар из Архангельска в 2014 году. Известность он получил благодаря своим уличным концертам на пересечении улиц Красной и Будённого. Сумароков исполнял мелодии собственного сочинения на старом пианино «Кубань».

Концерт пройдет в здании музея на улице Красной, 15. Начало в 19:00. Билеты стоят 1200 рублей.