Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в дельфинариях Сочи и Туапсинского района

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Шесть дельфинариев в Туапсинском районе и Сочи работали с нарушениями

25 октября телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края сообщил о проверке условий содержания в шести дельфинариях в Сочи и Туапсинском районе.

Прокуроры совместно с южным управлением Россельхознадзора выявили нарушения.

Волонтер из Владикавказа спасла львенка:

Как оказалось, дельфинов плохо кормили, было нарушено качество водоподготовки. Недочеты выявили и в медобслуживании морских млекопитающих.

Ведомство намерено привлечь владельцев дельфинариев к административной ответственности. Руководство должно устранить все нарушения.

Напомним, что ранее прокуроры выявили нарушения в работе семи дельфинариев, расположенных в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Тогда Татьяна Белей заявила порталу Юга.ру, что «ни один дельфинарий в мире не может обеспечить даже базовые биологические потребности китообразных, и основная проблема не в нарушениях, а в самом существовании этой индустрии развлечений с животными, которая построена на их страданиях и гибели»,

Телеграм-канал российского независимого природоохранного проекта «Земля касается каждого» сообщал, что с 2003 года в российских океанариумах и дельфинариях только по официальным данным погибли 116 китообразных.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Узнать, что случилось и как им помочь, можно здесь.

Животные Прокуратура Россельхознадзор Сочи Туапсинский район Черное море Экология

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