Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в дельфинариях Сочи и Туапсинского района

Шесть дельфинариев в Туапсинском районе и Сочи работали с нарушениями

25 октября телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края сообщил о проверке условий содержания в шести дельфинариях в Сочи и Туапсинском районе.

Как оказалось, дельфинов плохо кормили, было нарушено качество водоподготовки. Недочеты выявили и в медобслуживании морских млекопитающих.

Ведомство намерено привлечь владельцев дельфинариев к административной ответственности. Руководство должно устранить все нарушения.

Напомним, что ранее прокуроры выявили нарушения в работе семи дельфинариев, расположенных в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Тогда Татьяна Белей заявила порталу Юга.ру, что «ни один дельфинарий в мире не может обеспечить даже базовые биологические потребности китообразных, и основная проблема не в нарушениях, а в самом существовании этой индустрии развлечений с животными, которая построена на их страданиях и гибели»,