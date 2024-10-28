Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в дельфинариях Сочи и Туапсинского района
Шесть дельфинариев в Туапсинском районе и Сочи работали с нарушениями
25 октября телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края сообщил о проверке условий содержания в шести дельфинариях в Сочи и Туапсинском районе.
Прокуроры совместно с южным управлением Россельхознадзора выявили нарушения.
Волонтер из Владикавказа спасла львенка:
Как оказалось, дельфинов плохо кормили, было нарушено качество водоподготовки. Недочеты выявили и в медобслуживании морских млекопитающих.
Ведомство намерено привлечь владельцев дельфинариев к административной ответственности. Руководство должно устранить все нарушения.
Напомним, что ранее прокуроры выявили нарушения в работе семи дельфинариев, расположенных в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Тогда Татьяна Белей заявила порталу Юга.ру, что «ни один дельфинарий в мире не может обеспечить даже базовые биологические потребности китообразных, и основная проблема не в нарушениях, а в самом существовании этой индустрии развлечений с животными, которая построена на их страданиях и гибели»,
Телеграм-канал российского независимого природоохранного проекта «Земля касается каждого» сообщал, что с 2003 года в российских океанариумах и дельфинариях только по официальным данным погибли 116 китообразных.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Узнать, что случилось и как им помочь, можно здесь.