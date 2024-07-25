Минтруд разработал производственный календарь 2025 года. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024-го

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2025 году

25 июля Министерство труда опубликовало проект календаря рабочих и праздничных дней на 2025 год. Нерабочие праздничные дни, которые совпадают с выходными, перенесут на рабочие.

Новогодние каникулы будут продолжаться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В феврале и марте будет по два выходных дня — 22-23 февраля и 8-9 марта. Майские праздники продлятся четыре дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.