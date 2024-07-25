Минтруд разработал производственный календарь 2025 года. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024-го
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 июля Министерство труда опубликовало проект календаря рабочих и праздничных дней на 2025 год. Нерабочие праздничные дни, которые совпадают с выходными, перенесут на рабочие.
Новогодние каникулы будут продолжаться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В феврале и марте будет по два выходных дня — 22-23 февраля и 8-9 марта. Майские праздники продлятся четыре дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Радоница в Краснодарском крае:
Еще четыре дня отдыха ожидаются в июня в честь Дня России — с 12 по 15 июня. Осенью два праздничных дня — со 2 по 4 ноября.
Напомним, что в Краснодарском крае есть еще один нерабочий день в году. В 2023 году депутаты ЗСК приняли решение сделать Радоницу официальным нерабочим днем.
В приложении к тексту закона дни Радоницы указаны до 2053 года. При этом в документе отметили, что, если Радоница выпадает на выходной, нерабочий день не переносится.
Как писали Юга.ру, Минтруд РФ предложил переводить беременных на удаленку и стимулировать к этому работодателей.