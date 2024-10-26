Пробки 9 баллов. В Краснодаре заторы сохраняются третий день подряд из-за поисков преступника

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре днем 26 октября образовались 9-балльные пробки. Где проехать сложнее всего

По данным сервиса «Яндекс.Карты», днем 26 октября пробки в Краснодаре достигли 9 баллов. Сильные заторы сохраняются в городе третий день, люди стоят в пробках по несколько часов.

Наиболее серьезные заторы наблюдаются в Фестивальном микрорайоне, машины стоят по улице Тургенева от пересечения с Атарбекова до Тургеневского моста. В обратном направлении движение также затруднено. Темно-красным цветом отмечены улицы Северная, Калинина, Буденного, Кубанская Набережная.

Сильный затор на выезде из города перед Яблоновским мостом. Машины стоят на улицах Суворова, Индустриальной и Захарова. Сложная ситуация сохраняется на Елизаветинском шоссе и в районе Восточного обхода.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, транспортный коллапс начался в Краснодаре днем 24 октября и продолжается третий день. В городе по-прежнему действует режим «Антитеррор» в связи с поиском преступника, напавшего на полицейского. На выездах усилен транспортный контроль.

Как писали Юга.ру, вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР. Жители района выступают против.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Транспорт

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Пробки 9 баллов. В Краснодаре заторы сохраняются третий день подряд из-за поисков преступника
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