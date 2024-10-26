Пробки 9 баллов. В Краснодаре заторы сохраняются третий день подряд из-за поисков преступника

В Краснодаре днем 26 октября образовались 9-балльные пробки. Где проехать сложнее всего

По данным сервиса «Яндекс.Карты», днем 26 октября пробки в Краснодаре достигли 9 баллов. Сильные заторы сохраняются в городе третий день, люди стоят в пробках по несколько часов.

Наиболее серьезные заторы наблюдаются в Фестивальном микрорайоне, машины стоят по улице Тургенева от пересечения с Атарбекова до Тургеневского моста. В обратном направлении движение также затруднено. Темно-красным цветом отмечены улицы Северная, Калинина, Буденного, Кубанская Набережная.

Сильный затор на выезде из города перед Яблоновским мостом. Машины стоят на улицах Суворова, Индустриальной и Захарова. Сложная ситуация сохраняется на Елизаветинском шоссе и в районе Восточного обхода.