В Краснодаре образовались 8-балльные пробки. Полиция перекрыла выезды из города — СМИ
Днем 24 октября в Краснодаре образовались сильные пробки, сильно задерживается общественный транспорт
По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром и днем 24 октября пробки в Краснодаре достигли 8 баллов.
Заторы наблюдаются в Фестивальном микрорайоне, по улице Калинина, Захарова, Кубанской Набережной, на дорогах в сторону Тургеневского и Яблоновского мостов, а также на выезде в районе Восточного обхода.
Обновлено в 13:55: краевое МВД сообщило, что в Краснодаре в ночь на 24 октября мужчина вместе с сообщником ранил полицейского. Один человек задержан, второго объявили в розыск.
Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что полиция Краснодара разыскивает вооруженного мужчину, который напал на полицейского. В городе проводится операция «Антитеррор». Телеканал «Кубань 24» также сообщил, что перекрыты выезды.
МУП КТТУ сообщило, что большие заторы образовались по улицам Тургенева, Северной и Индустриальной. Автобусы № 9 и троллейбусы № 10 и 14 опаздывают на два часа, идут с опозданием также троллейбусы маршрутов 2, 6 и 8.
УМВД Краснодара официально пока не комментировало ситуацию.
Как писали Юга.ру, вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР. Жители района выступают против.