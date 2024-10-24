В Краснодаре образовались 8-балльные пробки. Полиция перекрыла выезды из города — СМИ

Заторы наблюдаются в Фестивальном микрорайоне, по улице Калинина, Захарова, Кубанской Набережной, на дорогах в сторону Тургеневского и Яблоновского мостов, а также на выезде в районе Восточного обхода.

Обновлено в 13:55: краевое МВД сообщило, что в Краснодаре в ночь на 24 октября мужчина вместе с сообщником ранил полицейского. Один человек задержан, второго объявили в розыск.

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что полиция Краснодара разыскивает вооруженного мужчину, который напал на полицейского. В городе проводится операция «Антитеррор». Телеканал «Кубань 24» также сообщил, что перекрыты выезды.



МУП КТТУ сообщило, что большие заторы образовались по улицам Тургенева, Северной и Индустриальной. Автобусы № 9 и троллейбусы № 10 и 14 опаздывают на два часа, идут с опозданием также троллейбусы маршрутов 2, 6 и 8.

УМВД Краснодара официально пока не комментировало ситуацию.