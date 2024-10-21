Вышел трейлер хоррора «Человек-волк» с Джулией Гарнер

Rutube-канал «Cinemaniac (CINEMAньяк)» поделился коротким роликом фильма «Человек-волк».

Сюжет расскажет об отце семейства, которого кусает оборотень. Теперь герой представляет серьёзную опасность как для себя, так и для своей семьи.