Вышел трейлер хоррора «Человек-волк» с Джулией Гарнер
Студия Blumhouse показала трейлер фильма «Человек-волк» (18+)
Rutube-канал «Cinemaniac (CINEMAньяк)» поделился коротким роликом фильма «Человек-волк».
Сюжет расскажет об отце семейства, которого кусает оборотень. Теперь герой представляет серьёзную опасность как для себя, так и для своей семьи.
Режиссёром фильма выступил Ли Уоннелл («Человек-невидимка»). Над сценарием работали Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум («Дурные деньги»). Главные роли в проекте исполнили Кристофер Эбботт («Стоп-слово») и Джулия Гарнер («Озарк»).
Картина выйдет в зарубежный прокат 17 января 2025 года.
Как писали Юга.ру, компания NEON представила официальный тизер-трейлер фильма ужасов «Обезьяна». Проект основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга.