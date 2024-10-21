Вышел трейлер хоррора «Человек-волк» с Джулией Гарнер

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Человек-волк» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinemaniac (CINEMAньяк)»
    Кадр из трейлера к фильму «Человек-волк» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinemaniac (CINEMAньяк)»

Студия Blumhouse показала трейлер фильма «Человек-волк» (18+)

Rutube-канал «Cinemaniac (CINEMAньяк)» поделился коротким роликом фильма «Человек-волк».

Сюжет расскажет об отце семейства, которого кусает оборотень. Теперь герой представляет серьёзную опасность как для себя, так и для своей семьи.

Читайте также:

Режиссёром фильма выступил Ли Уоннелл («Человек-невидимка»). Над сценарием работали Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум («Дурные деньги»). Главные роли в проекте исполнили Кристофер Эбботт («Стоп-слово») и Джулия Гарнер («Озарк»).

Картина выйдет в зарубежный прокат 17 января 2025 года.

Как писали Юга.ру, компания NEON представила официальный тизер-трейлер фильма ужасов «Обезьяна». Проект основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

В Новороссийске возбудили уголовное дело против хозяина мусорного полигона. Летом свалка горела дважды
В Краснодаре можно лично ознакомиться с новым генпланом. Где посмотреть проект
В Краснодаре еще на неделю перекрыли улицу Механическую. Что произошло и когда откроют проезд
Дожди с мокрым снегом и туман. Какая погода будет в начале рабочей недели в Краснодарском крае
Вышел трейлер хоррора «Человек-волк» с Джулией Гарнер
Краснодарский край возглавил топ регионов для зимнего отдыха сезона 2024-2025

Лента новостей

Реклама на сайте