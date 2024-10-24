В сети появился первый трейлер исторической драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди

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  • Кадр из трейлера к фильму «Бруталист» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Бруталист» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Студия A24 выпустила дебютный трейлер драмы «Бруталист» Брэди Корбета (18+)

 Rutube-канал «Meloryash» поделился коротким роликом фильма «Бруталист».

Историческая драма рассказывает о жизни венгерского архитектора с еврейскими корнями Ласло Тота и его жены Элизабет после Второй мировой войны. Главный герой пережил Холокост и эмигрировал в США. Поначалу он сталкивается с многочисленными сложностями — бедностью и жестокостью. Однако всё меняется в тот момент, когда он получает заказ у богатого клиента Харрисона Ли Ван Бюрена.

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Главные роли в ленте исполнили Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс. «Бруталист» выйдет в зарубежный прокат 20 декабря.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 9-17 ноября в Краснодаре фестиваль фильмов Хаяо Миядзаки. 

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