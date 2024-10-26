В Краснодарском крае восьмилетний Матвей Коркин нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

До года Матвей нормально развивался, хотя часто болел. Потом он стал постепенно утрачивать все навыки: перестал лепетать, реагировать на имя, избегал смотреть в глаза. Мальчик часто бегал куда-то без цели. Его маме приходилось постоянно держать сына за руку и успокаивать.



В три года после многочисленных обследований Матвею диагностировали аутизм и дали инвалидность.



«Я активно занимаюсь с сыном, благодаря этому мы можем общаться, Матвей понимает речь и повторяет слоги. Сын добрый и любознательный, тянется к сверстникам, но не разговаривает, поэтому с ними общаться не получается», — поделилась мама мальчика Марина Коркина.



В начале 2024 года «Русфонд» помог оплатить семье генетический анализ. Выяснилось, что причина аутизма — поломка одного из генов. Это необратимо, однако Матвей сможет освоить навыки самообслуживания и наладить контакт с миром, если будет систематически проходить лечение. Его готовы принять в центре реабилитации и развития в Краснодаре.



«У Матвея расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, системное расстройство речи, сопутствующие заболевания опорно-двигательного аппарата. Мальчику необходима психолого-педагогическая и физическая абилитация. Нужно скорректировать поведение Матвея, активизировать психоречевое развитие с использованием альтернативных способов коммуникации, повысить концентрацию внимания», — рассказал невролог центра «БлагоДар» Александр Молодожников.

Мама воспитывает Матвея одна. Ей сложно самостоятельно собрать средства на курсовое лечение. Всего на оплату требуется 168 364 рубля .



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