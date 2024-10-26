В Краснодарском крае восьмилетний Матвей Коркин нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодарского края на курсовое лечение
До года Матвей нормально развивался, хотя часто болел. Потом он стал постепенно утрачивать все навыки: перестал лепетать, реагировать на имя, избегал смотреть в глаза. Мальчик часто бегал куда-то без цели. Его маме приходилось постоянно держать сына за руку и успокаивать.
В три года после многочисленных обследований Матвею диагностировали аутизм и дали инвалидность.
«Я активно занимаюсь с сыном, благодаря этому мы можем общаться, Матвей понимает речь и повторяет слоги. Сын добрый и любознательный, тянется к сверстникам, но не разговаривает, поэтому с ними общаться не получается», — поделилась мама мальчика Марина Коркина.
В начале 2024 года «Русфонд» помог оплатить семье генетический анализ. Выяснилось, что причина аутизма — поломка одного из генов. Это необратимо, однако Матвей сможет освоить навыки самообслуживания и наладить контакт с миром, если будет систематически проходить лечение. Его готовы принять в центре реабилитации и развития в Краснодаре.
«У Матвея расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, системное расстройство речи, сопутствующие заболевания опорно-двигательного аппарата. Мальчику необходима психолого-педагогическая и физическая абилитация. Нужно скорректировать поведение Матвея, активизировать психоречевое развитие с использованием альтернативных способов коммуникации, повысить концентрацию внимания», — рассказал невролог центра «БлагоДар» Александр Молодожников.
Мама воспитывает Матвея одна. Ей сложно самостоятельно собрать средства на курсовое лечение. Всего на оплату требуется 168 364 рубля.
Как помочь Матвею?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Матвея Коркина);
- через СБП;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Матвея Коркина. НДС не облагается.