В Краснодаре с утра образовались 7-балльные пробки. Полиция досматривает машины на выездах из города

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 25 октября в Краснодаре образовались сильные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 25 октября пробки в Краснодаре достигли 7 баллов.

Заторы наблюдаются на улицах Северной, Тургенева, Кожевенной, Селезнева, Дзержинского, Крылатой, Ростовском шоссе, на дорогах в сторону Тургеневского и Яблоновского мостов, а также на выезде в районе Восточного обхода.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Автомобилистам, которые стоят в пробках на Тургеневском и Яблоновском мостах, жители в комментариях рекомендуют плыть через реку.

Транспортный коллапс начался в Краснодаре днем 24 октября и продолжался даже ночью. После работы люди добирались до дома часами. В заторах стояли даже трамваи.

Причиной стала проводимая в городе операция «Антитеррор». Мужчина вместе с сообщником ранил полицейского. Пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице. Один преступник задержан, второго объявили в федеральный розыск. Всю ночь Краснодар патрулировали наряды полиции и ОМОН.

25 октября автомобилисты сообщают, что на выездах из города сотрудники ведомств досматривают транспорт.

Как писали Юга.ру, вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР. Жители района выступают против.

Автомобили Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Пробки Транспорт

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В Краснодаре с утра образовались 7-балльные пробки. Полиция досматривает машины на выездах из города
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