В Краснодаре с утра образовались 7-балльные пробки. Полиция досматривает машины на выездах из города

Заторы наблюдаются на улицах Северной, Тургенева, Кожевенной, Селезнева, Дзержинского, Крылатой, Ростовском шоссе, на дорогах в сторону Тургеневского и Яблоновского мостов, а также на выезде в районе Восточного обхода.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 25 октября пробки в Краснодаре достигли 7 баллов.

Автомобилистам, которые стоят в пробках на Тургеневском и Яблоновском мостах, жители в комментариях рекомендуют плыть через реку.

Транспортный коллапс начался в Краснодаре днем 24 октября и продолжался даже ночью. После работы люди добирались до дома часами. В заторах стояли даже трамваи.

Причиной стала проводимая в городе операция «Антитеррор». Мужчина вместе с сообщником ранил полицейского. Пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице. Один преступник задержан, второго объявили в федеральный розыск. Всю ночь Краснодар патрулировали наряды полиции и ОМОН.

25 октября автомобилисты сообщают, что на выездах из города сотрудники ведомств досматривают транспорт.