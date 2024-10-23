В лесах Сочи высадили первую тысячу саженцев реликтового самшита
Добровольцы Сочинского национального парка высадили сеянцы самшита колхидского
23 октября пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила, что в лесах курорта сотрудники и добровольцы парка высадили первую тысячу саженцев самшита.
В соответствии программой восстановления этого растения, ежегодно в дикую природу высаживают по 5 тыс. саженцев. После за ними ухаживают, обрабатывают от самшитовой огневки и грибковых заболеваний.
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В нацпарке рассказали, что остальные саженцы планируют высадить до конца осени. Их выращивают из семян местного самшита с 2007 года. В питомнике сейчас растут около 30 тыс. таких самшитов.
В этом году в национальном парке собрали 2 кг семян. Сейчас они проходят лабораторные исследования, а после их посадят в питомнике для подготовки новых сеянцев.
Самшит колхидский включен в Красную книгу Краснодарского края и Адыгеи. Он растет на особо охраняемых природных территориях региона. В 2012 году, во время подготовки к Олимпиаде 2014 года, в Сочи занесли бабочку огневку. За несколько лет она уничтожила 99% самшита в Сочинском национальном парке.
Чтобы создать хорошие условия для восстановления самшита, ведется борьба с огневкой. По наблюдениям ученых, её активность спала. Этого удалось добиться в том числе благодаря использованию новых химических препаратов.
В 2022 году операции по спасению самшита решили задействовать летучих мышей. Для них на деревьях развешивали специальные бэт-боксы.
В феврале 2023 года в Сочи снова начал расти реликтовый самшит.
Как писали Юга.ру, в сочинском «Дендрарии» зацвело растение-антидепрессант.