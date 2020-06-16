Летучих мышей задействуют в спасении самшита в Сочи
Ученые Сочинского национального парка 16 июня пришли к выводу, что летучие мыши помогут спасти самшит
«Рукокрылые являются естественным врагами самшитовой огневки. Чтобы привлечь их в самшитовые леса, мы развесили на деревьях бэт-боксы — искусственные убежища», — сообщили в пресс-службе нацпарка.
Напомним, на природоохранной территории обитают 24 вида летучих мышей, 15 из них занесены в Красную книгу Краснодарского края. Сотрудники сочинского нацпарка нашли места, где началось естественное восстановление самшита и развесили там искусственные убежища для летучих мышей. Они должны привлечь дендрофильные виды рукокрылых, которые способны уничтожать самшитовую огневку.
В домики быстрее заселяются социальные виды летучих мышей, которые большую часть года живут в группах. При этом конструкция убежища надежно защищена от лесных хищников — куниц, диких котов, енотов-полоскунов.
В пресс-службе отметили, что самый интересный вид летучих мышей среди обитающих в Сочи — редкая гигантская вечерница, достигающая в размахе крыльев до 50 см. Они питаются мелкими птицами, которых ловят в сумерках. В тропиках летучие мыши являются переносчиками инфекций (вирусы MERS, SARS, эбола, коронавирус и другие). В нашем регионе это количество значительно меньше, однако при контакте с животным рекомендуется надевать перчатки.
Как писали Юга.ру, с 2012 года огневка почти полностью уничтожила самшитовые леса на Западном Кавказе и Черноморском побережье. На территории России сохранилось два участка естественного произрастания самшита.