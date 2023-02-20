В Сочи снова начал расти реликтовый самшит. Перед Олимпиадой-2014 он был почти полностью уничтожен

В то же время ученый добавил, что рассчитывать на полное восстановление без помощи сотрудников участковых лесничеств нацпарка не приходится. Ежегодно в питомниках выращивают около 5 тыс. саженцев самшита колхидского. Затем их возвращают в природу, высаживая на пострадавших участках.

В Сочинском национальном парке обнаружили самосевы самшита. Молодые растения взошли и развиваются самостоятельно. Это говорит о начале восстановления популяции реликтовых растений. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора Сочинского национального парка Борис Туниев.

«Планы на 2023 год сохраняются на уровне прошлых лет — 5 тыс. саженцев. Саженцы, выращенные из посеянных семян, сейчас на регулярной основе высаживаются в 13 участковых лесничествах. За молодыми посадками постоянно осуществляется мониторинг. По результатам мониторинга приживаемость саженцев высокая — от 95 до 98%», — рассказал Борис Туниев.

Чтобы создать хорошие условия для восстановления самшита, ведется борьба с самшитовой огневкой. По наблюдениям ученых, её активность спала. Этого удалось добиться в том числе благодаря использованию новых химических препаратов.

Самшит колхидский включён в Красную книгу Кубани и Адыгеи. Растет на особо охраняемых природных территориях Краснодарского края, в том числе в Сочинском нацпарке и в Адыгее. В 2012 году, во время подготовки к Олимпиаде 2014 года, в Сочи была занесена бабочка огневка. За несколько лет она уничтожила 99% самшита в Сочинском национальном парке.