В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей
Благотворительный фонд «Добрый-Юг» собирает материалы для рукоделия для своих подопечных
Благотворительная организация «Добрый-Юг» анонсировала сбор материалов для рукоделия.
Что можно приносить:
- пряжа, нитки мулине;
- пяльца, иглы, спицы;
- кружево;
- картон;
- искусственные елки (ветки).
Перечисленное принимается только в чистом виде.
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Из этих материалов дети с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной мастерской создадут различные изделия.
Сбор проходит до 27 октября (до 25 октября с 10:00 до 17:00 и 27 октября с 10:00 до 15:00) по адресу проспект Чекистов, 10 (вход с обратной от подъездов стороны дома).
Благотворительная организация «Добрый-Юг» основала инклюзивные мастерские в 2019 году на средства президентского гранта. Сейчас проект существует за счет пожертвований. Деньги нужны, чтобы оплачивать работу сотрудников и специалистов, закупать материалы, обновлять оборудование.
В таких мастерских взрослые люди с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями учатся шить, лепить из глины, готовить. И получают деньги за продажу своих изделий.
Также «Добрый-Юг» проводит мастер-классы по рукоделию для всех желающих.
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