В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» собирает материалы для рукоделия для своих подопечных

Перечисленное принимается только в чистом виде.

Что можно приносить:

Из этих материалов дети с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной мастерской создадут различные изделия.

Сбор проходит до 27 октября (до 25 октября с 10:00 до 17:00 и 27 октября с 10:00 до 15:00) по адресу проспект Чекистов, 10 (вход с обратной от подъездов стороны дома).

Благотворительная организация «Добрый-Юг» основала инклюзивные мастерские в 2019 году на средства президентского гранта. Сейчас проект существует за счет пожертвований. Деньги нужны, чтобы оплачивать работу сотрудников и специалистов, закупать материалы, обновлять оборудование.

В таких мастерских взрослые люди с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями учатся шить, лепить из глины, готовить. И получают деньги за продажу своих изделий.

Также «Добрый-Юг» проводит мастер-классы по рукоделию для всех желающих.