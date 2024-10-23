В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» собирает материалы для рукоделия для своих подопечных

Благотворительная организация «Добрый-Юг» анонсировала сбор материалов для рукоделия.

Что можно приносить: 

  • пряжа, нитки мулине;
  • пяльца, иглы, спицы;
  • кружево;
  • картон;
  • искусственные елки (ветки).

Перечисленное принимается только в чистом виде.

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Из этих материалов дети с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной мастерской создадут различные изделия.

Сбор проходит до 27 октября (до 25 октября с 10:00 до 17:00 и 27 октября с 10:00 до 15:00) по адресу проспект Чекистов, 10 (вход с обратной от подъездов стороны дома).

Благотворительная организация «Добрый-Юг» основала инклюзивные мастерские в 2019 году на средства президентского гранта. Сейчас проект существует за счет пожертвований. Деньги нужны, чтобы оплачивать работу сотрудников и специалистов, закупать материалы, обновлять оборудование.

В таких мастерских взрослые люди с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями учатся шить, лепить из глины, готовить. И получают деньги за продажу своих изделий.

Также «Добрый-Юг» проводит мастер-классы по рукоделию для всех желающих. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. 

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар

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В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей
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