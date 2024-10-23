Анна Ударцева возглавит строительство канатных дорог в ГК «Самсон»

В компании она будет отвечать за разработку и реализацию новых проектов на горнолыжных курортах, где работает холдинг.

Ранее Анна более 10 лет возглавляла крупную горнолыжную компанию, которая построила 10 подъемников и 35 километров трасс на СТК «Шерегеш». Также в секторе «Б» был введен в эксплуатацию высокоскоростной подъемник с ветрозащитными колпаками, системой стабилизации от раскачки при ветровых нагрузках и подогревом сидений.



За время работы Анны компания расширила зону эксплуатации с одного сектора горной арены до трех.

«У «Самсон» масштабные планы по развитию горнолыжных курортов, которые подразумевают проектирование и строительство новых подъемников, поэтому мы формируем команду сильных профессионалов под это направление. Я уверена, что опыт и инновационный подход Анны Ударцевой позволит нам создавать современную, безопасную и комфортную горнолыжную инфраструктуру», — рассказала гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко.