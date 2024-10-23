Анна Ударцева возглавит строительство канатных дорог в ГК «Самсон»
Инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» объявил о назначении Анны Ударцевой на должность замгендиректора по строительству канатных дорог и сопутствующей инфраструктуры
23 октября пресс-служба ГК «Самсон» сообщила, что Анну Ударцеву назначили заместителем генерального директора по строительству канатных дорог.
В компании она будет отвечать за разработку и реализацию новых проектов на горнолыжных курортах, где работает холдинг.
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Ранее Анна более 10 лет возглавляла крупную горнолыжную компанию, которая построила 10 подъемников и 35 километров трасс на СТК «Шерегеш». Также в секторе «Б» был введен в эксплуатацию высокоскоростной подъемник с ветрозащитными колпаками, системой стабилизации от раскачки при ветровых нагрузках и подогревом сидений.
За время работы Анны компания расширила зону эксплуатации с одного сектора горной арены до трех.
«У «Самсон» масштабные планы по развитию горнолыжных курортов, которые подразумевают проектирование и строительство новых подъемников, поэтому мы формируем команду сильных профессионалов под это направление. Я уверена, что опыт и инновационный подход Анны Ударцевой позволит нам создавать современную, безопасную и комфортную горнолыжную инфраструктуру», — рассказала гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко.
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