Как подать жалобу в налоговую в электронном виде. Справка от ФНС

В ФНС напомнили порядок направления жалоб в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи

Соласно ст.137 НК РФ, гражданин вправе обжаловать документы или действия (бездействие) налогового органа, если, по его мнению, они нарушают его права.

Налогоплательщик может направить жалобу в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с помощью формы КНД 1110121. В программном обеспечении есть все необходимые реквизиты, которые налогоплательщик должен указать для своевременного рассмотрения жалобы. Документ нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

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В ответ на обращение налоговая направит решение по жалобе и документы для досудебного урегулирования спора.

Форма КНД 1110121 позволяет отправлять жалобы прямо с рабочего места и ускоряет получение документов налоговой.

Узнать подробности о порядке подачи жалобы в налоговую можно в контакт-центре ФНС России: 8(800)222-22-22.