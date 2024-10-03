В Краснодаре покажут спектакль «Последняя русская царица»

В Краснодаре покажут постановку о взаимоотношениях Евдокии Лопухиной и Петра I (12+)

Это постановка о взаимоотношениях Евдокии Лопухиной и Петра I. Женщина — первая супруга императора, которую без согласования с 16-летним женихом выбрала для него царица Наталья Кирилловна. По её мнению, связь с влиятельным родом Лопухиных помогла бы в укреплении положения Петра в государстве.

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 3 ноября спектакль «Последняя русская царица». Любовь Толкалина выступила одновременно режиссёром, драматургом и продюсером, а также сыграет главную роль.

Упоминаний об Евдокии Лопухиной в документах мало. Всё, что удалось найти, Ирина Капралова-Белова и Любовь Толкалина использовали для написания пьесы.

Спектакль начнется в 19:00 в Театре Защитника Отечества по адресу улица Красноармейская, 48.