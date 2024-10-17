В Краснодаре покажут спектакль «Записки сумасшедшего» под живую музыку органа

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма краснодарского Молодежного театра
    © Скриншот фото из письма краснодарского Молодежного театра

В Краснодаре 2 и 3 ноября покажут постановку «Записки сумасшедшего» по произведению Гоголя (12+)

Краснодарские Молодежный театр и творческое объединение «Премьера» анонсировали на 2 и 3 ноября совместный проект. Зрителям покажут спектакль «Записки сумасшедшего» под живую музыку органа.

Режиссером и исполнителем главной роли выступил Виктор Плужников. Роли видений воплотила Юлия Макарова. На органе сыграет Михаил Павалий.

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В основе музыкального спектакля лежит одноименное произведение Николая Гоголя. Мелкий петербургский чиновник Аксентий Поприщин описывает свою жизнь и работу, а также окружающих его людей.

Начало показов в 19:00. Спектакли пройдут по адресу улица Красная, 122. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, образовательный проект Renaissance анонсировал на 20 октября премьеру документального спектакля «Земля круглая, еще встретимся». В основе постановки лежат реальные истории, полученные в результате многочисленных интервью.

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