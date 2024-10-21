Шура, Бьянка, Тося Чайкина: Wink покажет сериал о главных хитах российской поп-музыки последних 30 лет

24 октября в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится премьера сериала «Хит» об истории российской поп-музыки и главных композициях последних 30 лет

Восьмисерийный документальный сериал «Хит» (16+) посвящен развитию российской музыкальной индустрии с 1991 года и до наших дней на фоне изменений в стране и стиле жизни. В кадре появятся главные звезды этих лет: Дмитрий Маликов, Шура, Валерия, FEDUK, Тося Чайкина, Сергей Лазарев, IOWA, Ваня Дмитриенко, BushidoZho, Юлия Савичева, BoulevardDepo, MIA BOYKA, Слава, Бьянка, 5sta Family, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Батишта, Минаева, Виктор Рыбин, ведущая и журналист Яна Чурикова, продюсеры Фёдор Бондарчук, Пашу, Иосиф Пригожин, Юрий Аксюта, Евгений Фридлянд, Дмитрий Гройсман, Александр Толмацкий, Виктор Абрамов, режиссер Жора Крыжовников, музыкальный критик Олег Кармунин, музыкальный журналист Николай Редькин и другие.

Первые два эпизода сериала выйдут 24 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на VK Видео. В последней, восьмой, серии авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

© Фото онлайн-кинотеатра Wink.ru, предоставлено Южным пресс-центром «Ростелекома»

© Фото онлайн-кинотеатра Wink.ru, предоставлено Южным пресс-центром «Ростелекома»

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«Хит» пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Фишер», «Балет» и другие). За производство отвечает «НМГ Студия» совместно с компанией HypeFilm при поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎). 24 октября также выйдет последний эпизод самого популярного сериала от Wink.ru 2024 года — «Комбинация» (18+) о первой женской поп-группе, хиты которой звучали буквально «из каждого утюга». В документальном проекте о начале лихих 1990-х и феномене группы расскажут ее действующая солистка Татьяна Иванова и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая певицу и экс-солистку «Комбинации» Алену Апину в юности.

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«Вторую половину девяностых я бы описала как поиск себя. С музыкальной точки зрения конец девяностых — очень благоприятная эпоха для того, чтобы открыть музыкальное и культурное окошко, чтобы различные модные на тот момент музыкальные течения могли сосуществовать друг с другом. С одной стороны, была попса, та же немецкая и шведская, резко начавшая доминировать на мировой сцене, а еще маленькая Бритни Спирс и многочисленные бойз-бэнды. А с другой стороны, это абсолютно золотое время для альтернативной музыки. И у нас на канале MTV этот замес очень органично сосуществовал и включал в себя еще и ту молодую русскоязычную музыку, которая начала появляться тогда, она была свежей и классной. Поэтому канал можно было назвать такой большой моделью рая для меломана», — вспоминает журналист и телеведущая Яна Чурикова.