Дожди с мокрым снегом и туман. Какая погода будет в начале рабочей недели в Краснодарском крае

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели. 21-22 октября в регионе будет облачно и дождливо

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 21 и 22 октября в Краснодарском крае будет переменная облачность. В большую часть периода ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в предгорных районах и горах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, в юго-восточных предгорных районах 4-9 °С, в горах 0…-5 °С. Днем 8-13 °С.

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На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 12-17 °С.